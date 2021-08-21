Весільна сукня з каркасом для шампанського: наречена здивувала гостей на церемонії

Келлі Макміллан здивувала гостей на власному весіллі незвичайним платтям. Адже наречена вирішила додати до святкового наряду 30-кілограмовий каркас з шампанським та листівками.

Келлі Макміллан, якій 38 років, вигадала цікавий проєкт для свого весілля. Для його здійснення наречена мусила звернутися до коваля.

До теми Весільна сукня із серії "очікування й реальність": наречена показала фото свого замовлення

Згідно із задумом, металева конструкція мала кріпитися до весільної сукні та поміщати на собі 50 келихів ігристого вина. Коваль виконав замовлення Келлі й зробив каркас до дня її весілля. Конструкція важила 30 кілограмів та мала 4 ряди з келихами.



Конструкція, яку вигадала Келлі / Фото Deadline News

Гості оцінили ідею нареченої, а сама жінка була щаслива від того, наскільки точно змогла вгадати з подачею. "Це була фантастика. Це зближує набагато краще, ніж звичайний стіл з фужерами, з якого гості можуть взяти шампанське. Ти просто стоїш в цій штуці, поки гості беруть келих. У тебе є можливість поговорити з ними. Також ми повісили на каркас маленькі листівки та записочки для гостей, і це виглядало дійсно унікально", – пригадала Келлі.



Весільна сукня Келлі / Фото Deadline News

Читайте також Незнайомці одружилися після фотосесії у стилі зомбі: як незвичний фотопроєкт створив нову сім'ю

Тепер молода сім'я вирішила, що будуть здавати конструкцію в оренду. Вартість на день – 100 фунтів стерлінгів.