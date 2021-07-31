Я не дам тобі померти, – вагітна жінка врятувала 4 дівчат, які ледь не потонули через шторм

Вагітна Алісса ДеВітт грала з дітьми на мілководді озера під час штормового вітру. Жінка довго сумнівалася чи йти, проте згодом вирішила, що погані погодні умови не зашкодять дітям, якщо вона за ними слідкуватиме. Це рішення допомогло врятувати 4 дівчат.

Поки діти грали біля берега, Алісса помітила групу дівчат, яким на вигляд було не більше 15 років. "Я випадково підняла очі і побачила, як одна з дівчат махає руками до мене. Я відразу зрозуміла, що щось не так", – пригадала Алісса ДеВітт.

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Жінка витягла своїх дітей на берег, наказавши старшій доньці дивитися за молодшим, а сама побігла на пірс. По дорозі Алісса набрала службу порятунку, викрикуючи прохання про допомогу та адресу пляжу. У неї не було часу переконуватися, що рятувальники почули повідомлення, адже поруч більше нікого не було.

Коли жінка добігла до краю пірсу, вона лягла на живіт, попри свій 5 місяць вагітності. Тоді простягнула руку в воду, намагаючись витягнути дівчаток назад на пірс. Проте щоразу, коли вона була готова витягнути дитину, з'являлася велика хвиля, яка збивала їх і майже стягувала у воду саму Аліссу.

Переломний момент стався, коли одна маленька дівчинка подивилася на мене і сказала: "Я помру". Я подумала: "Я не дам тобі померти, я витягну тебе з цієї води, я обіцяю",

– пригадала Алісса.

Їй вдалося витягнути з води 3 дівчаток й тоді вони разом з вагітною жінкою побігли до пляжу, де борсалася на хвилях четверта дитина. Вона змогла доплисти до берега, але не могла встати, адже пошкодила ногу. Коли вони витягнули дівчинку з води, на пляж опустився рятувальний вертоліт та приїхали поліцейські машини.

Після порятунку Аліссі тільки вистачило сил, аби перевірити, що її донька та син в безпеці сидять на пляжі. Дівчинка, якій 6 років, не давала 2-річному братові кинутися до мами на пірс, адже хлопчик дуже сильно за неї боявся.

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Дівчаток та їх рятівницю відвезли в лікарню, де виявили, що ніхто не постраждав. Включаючи майбутнього малюка Аліссі. У жінки тільки спухло зап'ястя, за яке хапалися діти, намагаючись вибратися з води.

Дивіться відео: як жінка врятувала дівчат