Вагітна 6 дітьми: вражаюча фотосесія малюків після народження

Ерік і Кортні Вальдроп довгий час безуспішно намагалися завагітніти четвертою дитиною. Проте після проходження лікування безпліддя пара дізналася, що жінка вагітна аж 6 малюками.

На 30 тижні народилися абсолютно здорові малюки – 3 хлопчики і 3 дівчинки. Малюків назвали Ріверс, Райян, Роулінг, Блу, Таг і Лейк.

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Коли Ерік і Кортні забрали дітей додому, вони вирішили організувати сімейну фотосесію.

Ми відчули дивне відчуття радості, коли змогли забрати всіх 6 дітей додому. Наше життя назавжди змінилося,

– повідомили батьки.

Фотограф Ешлі Сарджент розповіла, що всі нюанси вона планувала задовго до самої фотосесії. Проте, навіть і припустити не могла, наскільки неймовірною виявиться фотосесія з 6 малюками.

"Діти поводилися перед камерою дуже природно. Працювати з ними було одне задоволення. З того моменту, як ми нарядили першого малюка, та до того, як ми зробили останнє фото, пройшло всього 3 години", – повідомила Ешлі.

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"Шестеро дітей – це дуже багато, але Кортні ідеальна матуся. Їй під силу впоратися з такою кількістю дітей", – додав Ерік Вальдроп.

Дивіться кадри з фотосесії: