"В усій Європі немає такого": у Пущі-Водиці з'явиться дитячий науковий центр із залученням NASA

У Пущі-Водиці створять Міжнародний центр дитячої наукової творчості. У ньому будуть проводити всеукраїнські та міжнародні конкурси, олімпіади та підготовку молодих науковців.

Центр матиме власну обсерваторію та лабораторію прототипування, завдяки яким молоді дослідники космосу та винахідники зможуть працювати із сучасним обладнанням.

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Крім цього, буде вся необхідна інфраструктура для освітніх і конкурсних подій: 3 конференц-зали, кінолекційна зала та сферичний кінотеатр. Подбали й про власну систему енергозабезпечення, готель для викладачів і молодіжний хостел, їдальню та спортивно-оздоровчий комплекс.

Надсучасний науковий центр зводять за ініціативи МАН під егідою ЮНЕСКО, за підтримки Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук для проведення всеукраїнських і міжнародних заходів, підготовки освітян і молодих науковців.

Дивіться фото наукового центру:

До проєктування та обладнання лабораторій центру залучили фахівців NASA, Європейської організації з ядерних досліджень CERN та Аргонської національної лабораторії.

"В усій Європі немає такого центру з науковими лабораторіями, який міг би прийняти 500 школярів. Найбільш знаний на сьогодні – XLAB у Ґеттінґені – має 2 чи 3 лабораторії, де можуть перебувати 12 учнів. Натомість ця локація дасть можливість проводити міжнародні змагання найвищого рівня саме в Україні", – повідомив президент МАН Станіслав Довгий.

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