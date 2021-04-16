В Україні чоловікам дозволили брати декретну відпустку

Чоловіки в Україні тепер зможуть йти у декретну відпуску. Верховна Рада 15 квітня схвалила у другому читанні законопроєкт №3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

За прийняття цього документа свої голоси віддали 269 парламентаріїв. Законопроєкт змінює правила використання батьками декретної відпустки.

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Що передбачає ухвалений документ

Він пропонує надати можливість матері або батькові дитини скористатися правом на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (як рівне право кожного з батьків дитини).

Роботодавець за власні гроші може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною більшої тривалості.

по догляду за дитиною більшої тривалості. Відповідно до закону, працівник має проінформувати роботодавця не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною.

не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки по догляду за дитиною. Вводять і новий вид відпустки – "одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів".

Хто може скористатися "одноразовою" відпусткою

чоловік, дружина якого народила дитину;

батько дитини у випадку, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір'ю дитини, але вони живуть разом і пов'язані спільним побутом;

бабуся чи дідусь, або інші повнолітні родичі дитини, які фактично доглядають за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір'ю (батьком).

Наразі батько може скористатися декретом тільки в разі, якщо мама дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Крім того, батько дитини має право (як і мати) скористатися додатковою оплачуваною відпусткою для працівників, які мають дітей або дитину з інвалідністю, тривалістю 10 або 17 (за сукупністю) днів.