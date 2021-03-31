Цивільний шлюб: як захистити свої права та уникнути ризиків у стосунках

Джерело:Міністерство юстиції України
Перебуваючи у цивільному шлюбі, варто убезпечити себе від непорозумінь, які можуть виникнути у майбутньому. У цьому допоможе договір про спільне проживання.
Його можна укласти у випадку, якщо жодна із сторін не перебуває в зареєстрованому шлюбі, а також, якщо між особами склалися усталені відносини, притаманні подружжю, наприклад, проживання на одній території, спільне господарство, спільний бюджет.
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Нотаріальне посвідчення такого договору додасть вагомі переваги:
• Нотаріус при посвідченні договору перевіряє дійсну волю, правоздатність та дієздатність осіб, що унеможливлює визнання його нікчемним.
• Нотаріальне посвідчення договору офіційно закріплює право користування майном та правовий режим майна, набутого у період спільного проживання.
Укладання договору з нотаріусом / Фото Lyons Mortgage
Документи, які необхідно мати для укладення договору: паспорти сторін та ІПН (індивідуальний податковий номер).
У договорі можна "прописати" будь-які не заборонені законодавством умови, наприклад:
Крім цього, у договорі допускається вирішувати питання щодо коштовностей, премій та нагород. А також визначати правовий режим майна, набутого чи отриманого в подарунок до початку спільного проживання.
Цивільний шлюб / Фото Freepik
Такий договір не може:
Під час укладення договору про спільне проживання нотаріус установлює осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії. Після цього з'ясовує, чи розуміють учасники договору значення своїх дій та наслідки їх вчинення.
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Тільки тоді готує проєкт договору, ознайомлює сторони з його змістом. Це необхідно для того, щоб впевнитися, що зміст договору повністю відповідає дійсним намірам. Після підписання договору сторонами, посвідчує його та реєструє.