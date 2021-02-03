Токсичні стосунки: як розпізнати та не стати жертвою

Жертви психологічного насильства можуть його не помічати або навіть не визнавати. Постійні зауваження, докори партнера, надмірний контроль й опіка – здаються ознаками великої любові та турботи. Проте це тільки пастка токсичних стосунків.

Джерело: UNFPA Ukraine

Партнери поважають та підтримують одне одного у здорових стосунках. Крім цього, дають одне одному право на вибір та можливість розвиватися. У токсичних все навпаки – вони заважають та отруюють життя.

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Наприклад, чоловік постійно удає, ніби дружина в усьому винна: не те сказала, не те зробила, неправильно відреагувала на жарт. В цей момент жінка не розуміє в чому винна, проте відчуває, що це так, при цьому не знає як це виправити.

Якщо нема ніяких адекватних причин відчувати провину, значить на вас психологічно тиснуть,

– прокоментувала психологиня Ольга Авраменко.

Як себе поводить токсичний партнер

У кожного свої методи поводження:

► Використання підвищеного тону для зауважень.

► Так зване "катування мовчанням", яке може тривати від кількох годин до кількох днів.

► Жарти про ваші здібності чи зовнішність. Втім жарт перестає бути жартом, якщо він повторений з десяток разів. Коли просите припинити, бо вам це неприємно, то кривдник звинувачує вас у відсутності почуття гумору.

Окрім постійного невидимого тиску, токсичні стосунки можуть привести до скорочення контактів з навколишнім світом. Жертва починає менше спілкуватися з друзями, родичами й колегами. Фактично, замикається лише на партнері, який вимагає від неї бути поряд. Якщо ж не поряд, то має звітувати про те, де і з ким.

Звітувати / Фото India

Це звітування можна виправдати опікою та переживаннями про безпеку. Але якщо йдеться про десятки дзвінків та повідомлень без потреби, то варто задуматися чи не перетнув ваш партнер межу опіки.

Крім цього, ще може бути читання повідомлень коханої людини та прохання надати доступ до усіх соціальних мереж. В результаті знову ж таки скорочує кількість контактів із зовнішнім світом, бо знає, що під постійним контролем.

Токсичні стосунки руйнують самооцінку. Поступово жертва таких стосунків буде втрачати себе, задоволення від свого життя,

– зазначила Ольга Авраменко.

Фізичне насильство

Важливо ще на ранніх етапах розпізнати психологічне насильство і припинити його, щоб не довести справу до фізичного. Психологічний тиск і контроль не обов'язково приведуть до рукоприкладства, однак вони йому часто передують.

"Якщо кривдник є агресивним, використовує крик і кидання речей, то це скоріш за все дуже скоро переросте в фізичне насильство", – додала Ольга Авраменко.

Якщо стали жертвою

Прожити й проговорити свої емоції – перше, що треба зробити. Це дасть можливість чіткіше побачити що насправді коїться у ваших стосунках. Для цього виберіть близьку людину, якій довіряєте. Яка ніколи не скаже вам "сам винен" чи "ти ж бачила за кого заміж виходила".

Якщо такої людини поряд немає, тоді варто задуматися про те, щоб звернутися до фахівця. Консультація психолога не передбачає осуду й зауважень, які часто в таких випадках можна почути від рідних.

Далі спитайте себе, чи дійсно вам потрібні ці стосунки. Не такі, а саме ці. Якщо ні, то сміливо їх розривайте,

– зазначила Авраменко.

Якщо таки потрібні, то готуйтеся говорити з партнером про свої почуття. Тут важливо користуватися "я", а не "ти" повідомленнями. Тобто замість "твій контроль мене дратує" чи "ти набридла мені своєю критикою", скажіть: "мені неприємно відчувати постійний контроль" чи "я відчуваю себе знеціненим".

Контроль / Фото The Sun

Трапляється, що люди занадто контролюють чи змушують інших почуватися винними, самі того не усвідомлюючи. Вони виросли в такому оточенні, тож їм це здається нормою. В такому разі ваша відвертість з партнером і прохання переглянути поведінку дійсно можуть допомогти припинити психологічне насильство. Він зрозуміє, що має по-іншому будувати з вами стосунки, щоб їх зберегти.

Проте є партнери, які прекрасно знають, що психологічне насильство – не норма. Втім все одно продовжують його чинити. Це їхній спосіб сформувати залежність кривдник-жертва. В здорових стосунках це не було б можливим.

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Якщо у відповідь на вашу щирість партнер чи партнерка все заперечує і говорить: "ти занадто серйозно все сприймаєш" – це знак, що людина змінюватися не збирається.

На думку Ольги Авраменко, чесна розмова з партнером – це хороший лакмусовий папірець на те, чи є в цих стосунків шанс стати здоровими чи ні.