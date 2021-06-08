Тоні впевнений, що танці діють на маленьких пацієнтів краще за будь-яке знеболююче, адже діти усміхаються і їм легшає. Лікар танцює навіть з тими, хто, здавалося б, абсолютно не готовий до бурхливих веселощів: хто страждає на церебральний параліч, має пухлини мозку чи черепно-мозкові травми.

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Зрештою, він отримав прізвисько танцюючий лікар.

Немає нічого важливішого, ніж здоров'я дитини, а також усмішки на обличчях моїх пацієнтів. Мені дуже пощастило грати в цьому важливу роль,

– каже Адкінс.

Дитинство під ключем

Тоні жив у бідному районі Лос-Анджелеса з мамою та двома старшими братами, які були "по вуха" в криміналі.

з мамою та двома старшими братами, які були "по вуха" в криміналі. Щоб вберегти свого молодшого сина від такої участі, жінка буквально проводила з ним 24 години на добу, не відпускаючи від себе ні на крок.

Проводячи час у замкненому будинку, Тоні брав магнітолу свого брата і відривався під реп .

. В якийсь момент хлопцеві вдалося потрапити у престижну школу і побачити інше життя. Після завершення навчання Тоні пішов в армію, де загалом відслужив 9 років. Саме там він і зрозумів, що хоче стати лікарем.

Але починати довелося з нуля : відновлювати шкільні знання, вступати до коледжу, потім набиратися практичного досвіду. Остаточно своє покликання Тоні Адкінс знайшов лише в 2015 році, у віці 39 років.

: відновлювати шкільні знання, вступати до коледжу, потім набиратися практичного досвіду. Остаточно своє покликання Тоні Адкінс знайшов лише в 2015 році, у віці 39 років. Уже майже 6 років чоловік працює в дитячій лікарні каліфорнійського округу Оріндж у відділенні неврології та екстреної допомоги, як асистент невролога. Хоча свою роботу Тоні веде під керівництвом лікарів, та все ж він може приймати самостійні рішення щодо лікування.

каліфорнійського округу Оріндж у відділенні неврології та екстреної допомоги, як асистент невролога. Хоча свою роботу Тоні веде під керівництвом лікарів, та все ж він може приймати самостійні рішення щодо лікування. З 2018 року Тоні регулярно танцює разом зі своїми пацієнтами.

Гучний дебют

Дебютними роликами Тоні стали кілька відео, на одному з яких він танцює зі своїми майбутніми колегами-студентами, на іншому – Кріста, молода дівчина зі СМА (спінальною м'язовою атрофією).

Кріста прикута до інвалідного крісла, вона малорухлива і здатна робити лише на повороти головою, а також усміхатися. Разом із Тоні вони розіграли веселу сценку. Ось дівчині інший медик міряє тиск, але раптово в палату заходить танцюючий лікар і починаються веселощі. Навіть при суттєвих обмеженнях, вона усміхається та злегка похитує головою. Видно, що їй весело.

Ці ролики Тоні опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Перегляди, вподобайки та коментарі почали рости в геометричній прогресії, а побажання були лише позитивні. Тоді Адкінс зрозумів, що "танцюючий лікар" відтепер його основна професія і друге "я".

Власна форма терапії

Через кілька місяців після гучного дебюту Тоні став у своїй лікарні справжньою зіркою. Діти самі дізнавалися про нього по інтернету і вимагали, щоб до них обов'язково зайшов танцюючий лікар.

У чоловіка з'явився танцювальний плей-лист в телефоні та наряди для танців. Крім хірургічної піжами і білого халата лікар часто одягає різнокольорові краватки-метелики, які починають світитися, якщо натиснути на кнопку. До дівчаток він приходить у балетних спідницях

Пацієнти найрізноманітніші – хтось насилу стоїть на ходунках, хтось прикутий до ліжка, інші ж старанно повторюють за ним рухи.

Це моя власна форма терапії. Танці дозволяють мені оцінити координацію, зрозуміти, що можуть робити навіть найважчі пацієнти. Хворі часто не хочуть виконувати прості команди, про які просить лікар, наприклад, поворушити ногою, порухати рукою, стиснути палець. Але коли я прошу їх потанцювати, вони погоджуються і виглядають зацікавленими. А я бачу те, що мені необхідно: силу і діапазон руху і те, наскільки їхній мозок здатний отримувати і обробляти мої повідомлення,

– пояснює Тоні.

Танцюють з медиком навіть недоношені немовлята. За згодою батьків він виймає крихіток з трубками і кружляє з ними по палаті інтенсивної терапії. Іноді до танців приєднуються батьки немовлят. Тоді Тоні задає ритм, а з малюком на руках танцюють його тато і мама.

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Допомагає не лише танцями

Щоб трохи підбадьорити своїх пацієнтів, які були позбавлені можливості бачити своїх рідних під час карантину, Тоні запустив акцію по покупці смішних масок для дітей. Його підписники жертвували по 9 доларів, а він купував для лікарні маски з усмішками, кумедними обличчями звірів та мотивуючими написами.