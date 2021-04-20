Стосунки, що псують життя: на які дії партнера важливо звертати увагу

Люди роками перебувають у токсичних стосунках, не розуміючи цього, а потім витрачають ще декілька років, аби з них вийти. Які сигнали варто помічати – читайте в матеріалі.

• Паразитування

Вам здається, що ви працюєте день та ніч над стосунками, а партнер при цьому, здається, цілком задоволений життям – втілює свої дитячі мрії, розважається, будує кар'єру.

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В такому випадку важливо перевірити: з ким живе партнер – з вами чи з тими зручностями, які для нього створили.

Для цього можете розповісти йому (чи їй), що збираєтеся піти зі своєї високооплачуваної роботи на меншу. Проте саме там зможете розкрити свої таланти. Або сказати, що не будете робити всю домашню роботу самостійно, поки партнер відпочиває за комп'ютером. Реакція – буде красномовнішою будь-яких слів.

• Висміювання та постійні сварки

"Він – добра людина, просто у нього своєрідне почуття гумору" – скільки виправдань готові придумати людині, з якою живемо. Навіть якщо з дня на день псує настрій жорстокими жартами та сварками без жодної на те вагомої причини.

Постійні сварки / Фото Lifee.cz

Тим часом такі стосунки можуть бути токсичними в прямому сенсі: нейрофізіологи встановили, що постійний соціальний стрес веде до підвищеного вироблення в організмі двох протеїнів, які провокують запалення і порушення обміну речовин.

Постійне з'ясування стосунків може довести вас до депресії, серцевих хвороб і навіть онкологічних захворювань. Подумайте, адекватна чи це плата за те, щоб жити з цією людиною.

• Неможливість поговорити про проблеми

Якщо партнер і чути не хоче про те, що потрібно щось змінювати, це говорить про те, що йому цілком комфортно. Проте, якщо ви при цьому відчуваєте, що у ваших стосунках є проблема, це знак, що ніякої гармонії у вашому союзі немає. Адже поки один насолоджується, іншому некомфортно.

• Ненависть до себе і відчуття нещастя

Головний наслідок токсичних стосунків – невдоволення собою. Якщо поруч постійно перебуває людина, яка вас недооцінює, рано чи пізно з'являється думка, що має рацію.

Часом психіка намагається підказати, що ми на шляху до катастрофи. Наприклад, дослідники встановили, що багато дівчат, які страждають на анорексію на нервовому ґрунті, чують "внутрішній голос", який направляє їх. Часто він перешкоджає їх зціленню.

Психологи вирішили з'ясувати, про що в основному розмовляє з ними цей голос. Виявилося, що він обговорює стосунки. Найчастіше навіть не з партнером, а з матір'ю, близькими родичами або подругами. І саме ці токсичні стосунки є найважливішою причиною розвитку у пацієнток анорексії.

Ненависть до себе / Фото Marriage.com

• Неможливість думати про спільне майбутнє

Особливість хороших стосунків – почуття стабільності та впевненості у партнері. Навіть якщо живете з людиною, яка через роботу відсутня вдома кілька місяців, проте ви цілком можете будувати з ним спільні плани та бачити своє спільне майбутнє.

У токсичних відносинах все інакше: вас пов'язує не спільне майбутнє і навіть не спільне сьогодення, а хіба що минуле. Намагаєтеся знайти виправдання його дій у теплих спогадах минулого, яким може бути вже 5 чи 10 років.

Якщо замислюватися про спільне майбутнє якось ніяково, а часом навіть страшно – це ознака того, що ваші стосунки отруюють вам життя.

• Маніпулювання

Що змушує людину залишатися в токсичних стосунках, навіть якщо вона давно зрозуміла, що перебуває в "глухому куті"? Страх опинитися самому.

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Саме завдяки цьому страху чоловіки й жінки продовжують жити з партнерами, які потихеньку руйнують їх особистість. Важливим моментом є те, що "токсичний партнер" найчастіше відчуває або усвідомлює страх його другої половинки.

Влада, як відомо, псує: чим сильніше ваша залежність від токсичного партнера, тим нахабніше та егоїстичніше він буде себе поводити.