Найпоширеніші стереотипи у стосунках, які можна і треба порушити

Вже не одне десятиліття люди морочать голову, намагаючись зрозуміти, у чому полягає секрет довготривалих та щасливих стосунків. Можливо, у спільній любові до японської кухні, чіткому розподілу обов'язків чи штампі у паспорті? Розберімося, до яких стереотипах краще не дослухатися, щоб зберегти відносини.

Впевнені, що бодай раз в житті ваші рідні запитували, коли ж там вже весілля. Або цікавилися, хто готує їсти у вашій родині. Інколи вражає, на скільки цікавим для інших може бути чуже життя, правда?

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Здавалося б, кожна пара самостійно може вирішити, чи мати спільний бюджет, чи спати разом та у скільки років одружуватися. Але ж ні, стереотипи заганяють нас у межі й диктують "правила гри". Але, як показує досвід, інколи вони можуть зруйнувати стосунки.

5 стереотипів, які можна порушити

Спати лише разом

Сон на одному ліжку і під однією ковдрою можуть як зміцнити, так і зруйнувати стосунки. До прикладу, якщо ваша друга половинка хропе або "б'ється" уві сні, навряд чи ранок буде добрим. У таких випадках сон перетворюється на каторгу, яка вранці переростає у сварки. Щоб їх уникнути, краще або спати окремо, або хоча б під різними ковдрами.



Не обов'язково спати на одному ліжку / Фото Unsplash

Займатися сексом за розкладом

Чіткий розпорядок інтиму вбиває всю романтику та пристрасть стосунків. Погодьтеся, секс – один з найприємніших процесів, яким потрібно насолоджуватися тоді, коли хочеться. І найкраще, коли він спонтанний і повний пристрасті, а не позначений у розпорядку дня щосереди о 22:00.

Створювати комфортне життя для партнера

Прокидатися о 6:00, щоб приготувати сніданок, не спати до ночі, прасуючи одяг своєї другої половинки, чи навіть з температурою 38,5 мити його взуття перед важливою зустріччю. Усе це – не про щасливі стосунки, а про прислужування та "забивання" на себе. Інколи такі жести дійсно можуть бути доречними, але не варто забувати про себе.

Не варто стрибати через себе і жити в стресі, аби, скажімо, чоловікові було комфортно. Також не варто постійно підлаштовуватися, змінюватися заради хлопця або робити те, що хоче лише він. Або компроміс, або навіщо відносини з культом патріархату.



Не варто "забивати" на свої бажання / Фото Unsplash

Весілля – обов'язкова точка стосунків

У суспільстві існує думка, що навіть зіпсовані стосунки зможе врятувати штам у паспорті. Але, як доводить статистика, це зовсім не так. Весілля – не обов'язковий атрибут щасливого життя і фактично це нічого не змінює.

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Пам'ятайте, що питання одруження, купівлі квартири чи народження дітей повинні вирішувати лише ви та ваш партнер. і ніякі "часікі тікають" та "а що скажуть сусіди / родичі / друзі" не повинно змінювати вашу думку.