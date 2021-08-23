Він вивів цілу теорію про те, як порядок при народженні може сформувати особистість дитини. Чим відрізняються між собою старші, середущі і молодші діти, а також яким виростає одинак – читайте далі.

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Первістки

Згідно з теорією Адлера, найстарша дитина зазвичай має консервативне світобачення. Вона орієнтується на силу та схильна бути лідером. Саме тому, первістки часто беруть на себе відповідальність за своїх молодших братів і сестер. Вони дбайливі, ініціативні і більше готові до батьківства.

Середущі діти

Для них старший брат чи сестра є прикладом для наслідування, тому вони зі всіх сил намагаються перевершити їх. Через це темпи їхнього розвитку є вищими. Середущі діти зазвичай не егоїстичні, зате часто вони мають високі амбіції, тому схильні ставити перед собою невиправдано високі цілі. Це стає причиною великої кількості невдач і водночас необхідного життєвого досвіду: знання того, як впоратися з труднощами, робить їх сильнішими.

Наймолодші діти

Отримуючи багато уваги і турботи від батьків та старших братів та сестер, наймолодші діти можуть відчувати себе менш досвідченими і незалежними. Але водночас вони високо мотивовані для того, щоб перевершити старших дітей в сім’ї. Доволі часто наймолодші досягають значного успіху і визнання в обраній професії. Вони можуть стати найшвидшими спортсменами, найкращими музикантами або найталановитішими художниками, але будуть більш безвідповідальними та легковажними, ніж старші діти. Крім того, наймолодші доволі товариські і комунікабельні.

Одинаки

Єдина дитина немає братів і сестер для конкуренції, тому часто конкурує зі своїми батьками. Випещена і облюбована в дитинстві, вона очікуватиме опіки та захисту від усіх інших. Залежність і егоцентризм є провідними якостями цього стилю життя. Одинакам часто важко взаємодіяти з однолітками. Вони виростають перфекціоністами і прагнуть досягти своїх цілей за будь-яку ціну.



Особистість дитини може залежати від порядку при народженні / Фото unsplash

Що робити, щоб діти були дружніми

Відносини між братами і сестрами часто дуже непрості. Між ними можуть виникати конфлікти і навіть бійки. Однак, як стверджують фахівці, відповідальність за те, як складуться відносини між дітьми лежить на батьках. І працювати над ними треба починати ще до народження другої чи третьої дитини. Ось кілька порад, які можуть сприяти гарним відносинам братів і сестер.