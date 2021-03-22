Соціальні мережі не тільки змінили життя людини, а й трансформували уявлення про них самих. Як це вплинуло на підлітків та чому вони так багато часу проводять у гаджетах – читайте в матеріалі.

Чому для людини важливі соціальні мережі

Соцмережі створюють ілюзію уваги, адже кожен пост чи твіт може автоматично переглянути безліч людей. Це створює враження відсутності самотності.

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Також вони дають можливість контролювати спілкування. Сучасні підлітки нехтують можливістю бесіди, а натомість пишуть. Шеррі Теркл, яка є доктором психології Гарвардського університету, професоркою Массачусетського технологічного інституту та спікеркою TEDx, пояснила чому так відбувається. На її думку, в реальному часі немає можливості контролювати те, що ви передаєте.

Повідомлення, електронна пошта, пости — усе це дозволяє нам бути такими, якими ми хочемо бути. Ми можемо редагувати, а це значить — можемо видаляти, ретушувати обличчя, голос, тіло,

– повідомила Шеррі Теркл.

Підлітки хочуть, щоб під час зустрічей були їх ідеальні версії. Проте коли люди запинаються, вагаються або не знаходять слів, вони розкриваються один перед одним.

Соцмережі спонукають діяти. Хоча за цими вчинками стоїть усього лише нарцисична потреба бути побаченим. Раніше люди ділилися враженнями у соцмережах. Нині вони шукають вражень, щоб було чим похизуватися. Це підтримує в них дух суперництва, не дає залишатися у "зоні комфорту"

Підлітки у соцмережах

Метадослідження міжнародної групи вчених під керівництвом Абдесалама Бусаліма з Дублінського Університету було зосереджене якраз на поведінці тінейджерів у соцмережах. Для цього було проаналізовано 104 дослідження на цю тематику в США, Європі, Азії, Африці, Австралії, на Близькому Сході.

У соціальних мережах підлітки намагаються знайти потрібну інформацію та поради. Контент, який вони запитують та розміщають на сторінках, залежить від емоційних, а не інтелектуальних потреб. Якщо говорити про лідерів впливу, підлітки орієнтуються на однолітків і тих, хто незначно старший за віком, а не на дорослих зірок, музикантів, політиків, спортсменів.



Соцмережі для підлітків / Фото Healthcare IT News

У нового покоління дуже популярні поради щодо того, як поводитися на першому побаченні, як завершити стосунки, як відстоювати свої інтереси перед батьками. Тобто вони колективно визначають, як поводитися кожній окремій людині.

Інше дослідження доводить, що люди мають схильність до самоцензури, тобто довго переробляють або не розміщають тексти, фото, відео, якщо не розуміють запитів їхньої аудиторії. Отже, люди все частіше розміщують щось не для себе, а заради того, щоб сподобатися іншим.

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Протистояти цим негативним тенденціям, на думку вчених, може критичне мислення, цінність живого спілкування та самоусвідомлення. Привчати до цього дітей мають батьки, доки вони не почали орієнтуватися виключно на поради із соцмереж.