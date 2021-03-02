Слухняна дитина: які можуть бути неочікувані негативні наслідки для малюка

Багато батьків вважають, що показником гарного виховання є те, наскільки дитина слухняна. Такий малюк не буде бігати, кричати чи щось шкодити. Проте такі діти позбавлені найголовнішого – свободи.

► Несамостійність

Якщо у дитини немає можливості бути собою та вчитися самостійно, вона може бути позбавлена свободи. Виконуючи тільки те, що вимагають батьки, малюк позбавляється вміння ініціювати. У дорослому віці така людина чекатиме, коли їй скажуть, що робити.

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► Залежність від інших

Батькам може бути дуже зручно, якщо дитина виконує те, про що її просять. Обравши таку тактику виховання, батьки роблять свою дитину слабохарактерною. Слухняна – не чинитиме опір, не заперечуватиме, а робитиме усе, що скажуть.



Залежність від інших / Фото Edu Tared

► Занижена самооцінка

Якщо дії дитини постійно критикують, у певний момент вона може зневіритися у власних силах. До того ж вони можуть почати вважати, що не заслуговує на любов батьків. Дитина може почати докладати всіх зусиль, щоб почути схвалення, проте від цього її самооцінка не зросте.

► Хворобливість

Слухняні діти часто пригнічують власні емоції, проте від цього вони нікуди не зникають. Одного разу емоції можуть знайти вихід через хвороби. Про це свідчить психосоматика та дослідження.

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► "Важкий" підліток

Якщо маленька дитина дуже поступлива та слухняна, часто це компенсується некерованістю у підлітковому віці. Уся та свобода і бажання, що були заборонені, знаходять вихід.