Ситуації у стосунках, які треба розцінювати як насилля: список психолога

1 серпня 2021 , 07:20
Читать новость на русском

Джерело:

Психологічна студія СЕНС

Любов – важлива складова здорових і міцних стосунків, але замало лише любити. За словами фахівців, доволі часто люди будують дисфункційну модель, внаслідок якої потерпають від емоційного, а то й фізичного насилля.

Основною проблемою роботи з насиллям є те, що той, хто від цього страждає, насправді погано його ідентифікує, каже психологиня Мар’яна Франко. Такі люди схильні не помічати жорстокість і навіть виправдовувати її.

Читайте також Як відсутність дітей в сім'ї впливає на щастя людей: результати дослідження

Зазвичай ця модель формується ще в дитинстві, а за довгі роки таке відношення стає нормою. Щоб змінити їхню думку, а заразом і життя, психологиня склала список ситуацій, які потрібно розцінювати не інакше, як насилля.

Коли більше людей буде називати насилля насиллям, тоді вдасться уникнути дуже багатьох психологічних травм, а багатьом дітям пощастить мати здорових та добрих батьків,
– зазначила Франко.

Що є насиллям

За словами Франко, насилля – це коли:

  • вам небезпечно жити з людиною;
  • вас зраджують;
  • ігнорують;
  • критикують;
  • зневажають;
  • коли засуджують ваші потреби;
  • обмежують свободу;
  • коли вас знецінюють, принижують і висміюють;
  • погрожують покинути;
  • коли на вас тиснуть і змушують до чогось.

Про здорові стосунки

Натомість здорові та міцні стосунки будуються у середовищі:

  • де безпечно;
  • де люблять;
  • де дбають про ваші потреби;
  • де є довіра;
  • де підтримують;
  • допомагають;
  • де ви можете говорити про свої почуття і потреби без осуду;
  • де є взаємоповага;
  • де зважають на ваші особисті межі.

Психологиня Франко рекомендує "носити" цей список з собою, як нагадування. Тоді ви зможете вчасно помітити, що у вашому житті щось відбувається не те, і вийти з дисфункційних стосунків.


Здорові стосунки / Фото pexels

Автор: Іванна Кутнів