Ситуації у стосунках, які треба розцінювати як насилля: список психолога

Любов – важлива складова здорових і міцних стосунків, але замало лише любити. За словами фахівців, доволі часто люди будують дисфункційну модель, внаслідок якої потерпають від емоційного, а то й фізичного насилля.

Основною проблемою роботи з насиллям є те, що той, хто від цього страждає, насправді погано його ідентифікує, каже психологиня Мар’яна Франко. Такі люди схильні не помічати жорстокість і навіть виправдовувати її.

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Зазвичай ця модель формується ще в дитинстві, а за довгі роки таке відношення стає нормою. Щоб змінити їхню думку, а заразом і життя, психологиня склала список ситуацій, які потрібно розцінювати не інакше, як насилля.

Коли більше людей буде називати насилля насиллям, тоді вдасться уникнути дуже багатьох психологічних травм, а багатьом дітям пощастить мати здорових та добрих батьків,

– зазначила Франко.

Що є насиллям

За словами Франко, насилля – це коли:

вам небезпечно жити з людиною;

вас зраджують;

ігнорують;

критикують;

зневажають;

коли засуджують ваші потреби;

обмежують свободу;

коли вас знецінюють, принижують і висміюють;

погрожують покинути;

коли на вас тиснуть і змушують до чогось.

Про здорові стосунки

Натомість здорові та міцні стосунки будуються у середовищі:

де безпечно;

де люблять;

де дбають про ваші потреби;

де є довіра;

де підтримують;

допомагають;

де ви можете говорити про свої почуття і потреби без осуду;

де є взаємоповага;

де зважають на ваші особисті межі.

Психологиня Франко рекомендує "носити" цей список з собою, як нагадування. Тоді ви зможете вчасно помітити, що у вашому житті щось відбувається не те, і вийти з дисфункційних стосунків.



Здорові стосунки / Фото pexels