Ситуации в отношениях, которые надо расценивать как насилие: список психолога
Источник:Психологическая студия СЕНС
Любовь – важная составляющая здоровых и крепких отношений, но мало только любить. По словам специалистов, довольно часто люди строят дисфункциональную модель, в результате которой страдают от эмоционального, а то и физического насилия.
Основной проблемой работы с насилием является то, что тот, кто от этого страдает, на самом деле плохо его идентифицирует, говорит психолог Марьяна Франко. Такие люди склонны не замечать жестокость и даже оправдывать ее.
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Обычно эта модель формируется еще в детстве, а за долгие годы такое отношение становится нормой. Чтобы изменить их мнение, а заодно и жизни, психолог составила список ситуаций, которые нужно расценивать не иначе, как насилие.
Когда больше людей будет называть насилие насилием, тогда удастся избежать очень многих психологических травм, а многим детям повезет иметь здоровых и хороших родителей,
– отметила Франко.
Что является насилием
По словам Франко, насилие – это когда:
- вам опасно жить с человеком;
- вас предают;
- игнорируют;
- критикуют;
- презирают;
- когда осуждают ваши потребности;
- ограничивают свободу;
- когда вас обесценивают, унижают и высмеивают;
- угрожают покинуть;
- когда на вас давят и принуждают к чему-либо.
Здоровые отношения
А вот здоровые и крепкие отношения строятся в среде:
- где безопасно;
- где любят;
- где заботятся о ваших потребностях;
- где есть доверие;
- где поддерживают;
- помогают;
- где вы можете говорить о своих чувствах и потребностях без осуждения;
- где есть взаимоуважение;
- где учитывают ваши личные границы.
Психолог Франко рекомендует "носить" этот список с собой, как напоминание. Тогда вы сможете вовремя заметить, что в вашей жизни что-то происходит не то, и выйти из дисфункциональных отношений.