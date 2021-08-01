Ситуации в отношениях, которые надо расценивать как насилие: список психолога

Любовь – важная составляющая здоровых и крепких отношений, но мало только любить. По словам специалистов, довольно часто люди строят дисфункциональную модель, в результате которой страдают от эмоционального, а то и физического насилия.

Основной проблемой работы с насилием является то, что тот, кто от этого страдает, на самом деле плохо его идентифицирует, говорит психолог Марьяна Франко. Такие люди склонны не замечать жестокость и даже оправдывать ее.

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Обычно эта модель формируется еще в детстве, а за долгие годы такое отношение становится нормой. Чтобы изменить их мнение, а заодно и жизни, психолог составила список ситуаций, которые нужно расценивать не иначе, как насилие.

Когда больше людей будет называть насилие насилием, тогда удастся избежать очень многих психологических травм, а многим детям повезет иметь здоровых и хороших родителей,

– отметила Франко.

Что является насилием

По словам Франко, насилие – это когда:

вам опасно жить с человеком;

вас предают;

игнорируют;

критикуют;

презирают;

когда осуждают ваши потребности;

ограничивают свободу;

когда вас обесценивают, унижают и высмеивают;

угрожают покинуть;

когда на вас давят и принуждают к чему-либо.

Здоровые отношения

А вот здоровые и крепкие отношения строятся в среде:

где безопасно;

где любят;

где заботятся о ваших потребностях;

где есть доверие;

где поддерживают;

помогают;

где вы можете говорить о своих чувствах и потребностях без осуждения;

где есть взаимоуважение;

где учитывают ваши личные границы.

Психолог Франко рекомендует "носить" этот список с собой, как напоминание. Тогда вы сможете вовремя заметить, что в вашей жизни что-то происходит не то, и выйти из дисфункциональных отношений.



Здоровые отношения / Фото pexels