Син подарував батькам гігантський кросворд: скільки часу пішло на розгадування – фото

Декілька років батьки розгадували кросворд, який подарував їм син. Тоді чоловік пожартував над батьками, не сподіваючись, що вони його розгадають.

Пенсіонери захоплювалися розгадуванням різноманітних головоломок, тому син й вирішив подарувати їм гігантський кросворд.

Важливо Виконала обіцянку батька: донька подарувала 63-річній матері першу весільну фотосесію

Він був розміром 213 на 213 сантиметрів і складався з 90 тисяч квадратів для 28 тисяч слів. У комплекті йшла брошура із запитаннями на 100 сторінок.



Подарунок для батьків / Фото Reddit

На кілька років подружжя відклали подарунок в сторону, і забули про нього. Проте у 2020 році, коли країни закривалися на локдаун через пандемію COVID-19, вони згадали про кросворд.

У січні 2021 року батьки представили синові свою роботу та пожартували, що тепер йому належить перевірити, чи правильні відповіді вони дали.

Цікаво Мій тато за камерою, – донька зворушливо підтримала батька під час матчу

Якщо на рішення головоломки пішло понад 10 місяців, скільки буде потрібно часу на перевірку – невідомо. Проте, судячи з розмірів полотна, яке висить тепер у батьків на стіні, це не один місяць роботи.