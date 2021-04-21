Які шлюбні контракти в Україні, які вимоги прописують частіше – в інтерв'ю програми "Ранок" розповіла юристка та сімейна адвокатка. Також читайте про те, що незвичного вигадують зірки у своїх договорах.

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Що таке шлюбний договір і для чого він потрібний?

Шлюбний договір – це угода між подружжям. Тобто чоловік і дружина повинні бути в зареєстрованому шлюбі або напередодні укладання шлюбу. Угода діє тільки на час перебування в шлюбі та є попередньою. Почне працювати тільки тоді, коли подружжя почне розлучатись. Регламентує виключно матеріальні інтереси сторін.

На жаль, статті, що стосуються сімейного договору, у сімейному кодексі дуже обмежені. Якщо туди написати багато зайвого – його можуть визнати недійсним.



Як працює шлюбний контракт в Україні / Фото Pexels

Як нематеріальні умови працюють в Україні?

До шлюбного договору паралельно можна укласти цивільноправову угоду, але вона йтиме окремо – як домовленість. Для нас це поки нова практика.

Хто частіше ініціює шлюбний контракт в Україні – чоловік чи дружина?

По-різному. Зазвичай, це чоловіки, у яких є бізнеси і які хочуть винести свої бізнесові статки за межі своєї родини. Часто подружжя планує укладати договір перед тим, як планує розлучатися – як механізм швидкого розлучення.

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Якщо в майбутнього подружжя немає спільних статків – чи є сенс укладати контракт?

Я вважаю, що так. Тому що подружжя почне розвиватися, у них почнуть з'являтися спільні статки й потім може бути пізно. Адже договір регламентує не тільки майно, а й боргові зобов'язання. Також він захищає, якщо чоловік – посадовець.

Що обов'язково порадите прописати в договорі?

Обов'язково – захист власного бізнесу, банківські рахунки, дорогоцінності, приватний коштовний одяг, майно, яке було набуте до шлюбу, заробітну плату. Також варто подумати над тим, щоби вкладати в договір норми щодо аліментів на майбутніх дітей.

Більше про те, навіщо потрібні шлюбні договори – дивіться у відео інтерв'ю з адвокаткою:

Незвичні шлюбні договори: цікаві приклади

Після розлучення Мадонни та Гая Річі стали відомі цікаві пункти шлюбного контракту. Так, режисер зобов'язувався читати разом із дружиною книги з Кабали та сприяти її духовному розвитку. А ще в договорі були прописані лексичні конструкції, до яких повинен був вдаватися Річі в разі сварки.

стали відомі цікаві пункти шлюбного контракту. Так, режисер зобов'язувався читати разом із дружиною книги з Кабали та сприяти її духовному розвитку. А ще в договорі були прописані лексичні конструкції, до яких повинен був вдаватися Річі в разі сварки. У шлюбному контракті Марка Цукерберга та Прісцили Чан мовиться про те, що вони зобов'язані ходити на побачення один з одним не рідше, ніж один раз на тиждень. Ба більш, це має бути мінімум 100 хвилин безперервного побачення. У разі невиконання – штраф.

мовиться про те, що вони зобов'язані ходити на побачення один з одним не рідше, ніж один раз на тиждень. Ба більш, це має бути мінімум 100 хвилин безперервного побачення. У разі невиконання – штраф. Незвичне правило є й у договорі Білла Гейтса та Мелінди Френч. Гейтс має право захопитись іншою жінкою, але виключно раз на рік. Однак якщо такі "пригоди" в Білла ставатимуться частіше він зобов'язався заплатити 20 мільйонів доларів.

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