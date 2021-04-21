Какие брачные контракты заключают в Украине, какие требования прописывают чаще всего – в интервью программы "Ранок" рассказала юрист и семейная адвокат. Также читайте о том, что необычного придумывают звезды в своих договорах.

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Что такое брачный договор и для чего он нужен?

Брачный договор – это соглашение между супругами. То есть муж и жена должны быть в зарегистрированном браке или накануне заключения брака. Соглашение действует только на время пребывания в браке и является предварительным. Начнет работать только тогда, когда супруги начнут разводиться. Регламентирует исключительно материальные интересы сторон.

К сожалению, статьи, которые касаются семейного договора, в семейном кодексе очень ограничены. Если туда написать много лишнего – его могут признать недействительным.



Как работает брачный контракт в Украине / Фото Pexels

Как нематериальные условия работают в Украине?

С брачным договором параллельно можно заключить гражданско-правовое соглашение, но оно будет идти отдельно – как договоренность. Для нас это пока новая практика.

Кто чаще инициирует брачный контракт в Украине – муж или жена?

По-разному. Обычно, это мужчины, у которых есть бизнесы и которые хотят вынести свое бизнесовое состояние за пределы своей семьи. Часто супруги планируют заключать договор перед тем, как планируют разводиться – как механизм быстрого развода.

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Если у будущих супругов нет общего состояния – есть ли смысл заключать контракт?

Я считаю, что да. Потому что супруги начнут развиваться, у них начнет появляться общее состояние, и потом может быть поздно. Так как договор регламентирует не только имущество, но и долговые обязательства. Также он защищает, если мужчина – чиновник.

Что обязательно посоветуете прописать в договоре?

Обязательно – защиту собственного бизнеса, банковские счета, драгоценности, частную дорогую одежду, имущество, которое было приобретено до брака, заработную плату. Также стоит подумать над тем, чтобы вкладывать в договор нормы об алиментах на будущих детей.

Больше о том, зачем нужны брачные договоры – смотрите в видео интервью с адвокатом:

Необычные брачные договоры: интересные примеры

После развода Мадонны и Гая Ричи стали известны интересные пункты брачного контракта. Так, режиссер обязывался читать вместе с женой книги из Кабалы и способствовать ее духовному развитию. А еще в договоре были прописаны лексические конструкции, к которым должен был прибегать Ричи в случае ссоры.

стали известны интересные пункты брачного контракта. Так, режиссер обязывался читать вместе с женой книги из Кабалы и способствовать ее духовному развитию. А еще в договоре были прописаны лексические конструкции, к которым должен был прибегать Ричи в случае ссоры. В брачном контракте Марка Цукерберга и Присцилы Чан говорится о том, что они обязаны ходить на свидания друг с другом не реже, чем один раз в неделю. Более того, это должно быть минимум 100 минут непрерывного свидания. В случае невыполнения – штраф.

говорится о том, что они обязаны ходить на свидания друг с другом не реже, чем один раз в неделю. Более того, это должно быть минимум 100 минут непрерывного свидания. В случае невыполнения – штраф. Необычное правило есть и в договоре Билла Гейтса и Мелинды Френч. Гейтс имеет право увлечься другой женщиной, но исключительно раз в год. Однако если такие "приключения" у Билла будут происходить чаще, он обязался заплатить 20 миллионов долларов.

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