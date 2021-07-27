Школяра паралізувало під час гри у футбол: як через 3 роки він сам вийшов за атестатом – відео

Коли Хайдену Гамільтону було 15 років, він отримав травму під час шкільного футбольного матчу. Хлопець пошкодив хребет і залишився паралізованим від шиї до ніг.

Через 3 роки після трагедії 18-річний Хайден сам вийшов до директора, щоб з його рук отримати атестат про закінчення школи.

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Спираючись на "ходунки", він повільно переставляв ноги в ортезах. Поруч з хлопцем весь час був фізіотерапевт Райан Лейсі. Він контролював кожен його крок і готовий був в будь-яку хвилину прийти на допомогу.

Ці зворушливі моменти подолання себе батько зняв на відео, а пізніше поділився ним в соціальних мережах. "2021 рік, випускний... Хайден йде на сцену, щоб отримати атестат", – підписав відео батько.

За словами фізіотерапевта Хайдена, за роки лікування підлітку вдалося добитися великих успіхів. Багато що з того, що здавалося неможливим відразу після травми, тепер стало реальністю.

Сам Хайден зазначив, що він "відчув кайф", коли встав і пройшовся по тому ж полю, на якому його колись паралізувало. Підліток відчув справжню підтримку від однокласників, які виступили з ідеєю вибрати Хайдена королем майбутнього випускного балу.

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Те, що школяр, який отримав важку травму, сам вийде до директора, стало великим сюрпризом для всіх присутніх, адже ніхто за 3 роки не бачив, щоб він стояв на ногах.