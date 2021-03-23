Шкодить розвитку чи допомагає: як комп'ютерні ігри впливають на дітей

Комп'ютерні ігри – це поширене явище серед дітей. Згідно із статистикою, в них грають малюки у 90% сімей. Саме тому батькам потрібно розуміти, що несе така розвага – користь чи шкоду.

У дослідженні, яке провели психологи, взяли участь понад 3 тисячі дітей віком від 8 до 11 років. Усе це для того, аби встановити, як на них впливають комп'ютерні ігри.

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Етапи дослідження

Батьки відповідали на питання, як часто та довго їх діти грають у комп'ютерні ігри. На цьому етапі дітям було 8 – 9 років. Через два роки після закінчення першого етапу вчителі відповідали на питання про емоційний розвиток дітей та їх успішність у школі. На цьому етапі дітям було 10 – 11 років.

Більшість дітей, а це 52 %, на початку дослідження грали в комп'ютерні ігри не більше 4 годин на тиждень. Проте вже до кінця першого року дослідження 24% всіх дітей грали понад 7 годин на тиждень.

Оптимальний час для ігор

Помірне використання комп'ютерних ігор, а це приблизно 2 – 4 години на тиждень, позитивно позначається на успішності дітей. Проте, якщо вдома в дитини є всі умови для навчання, а батьки встановлюють для неї чіткі правила.

Коли дитина проводить за іграми понад 7 годин на тиждень, це негативно впливає на її соціальний та емоційний розвиток.



Комп'ютерні ігри / Фото Pinterest​

Що повідомили вчителі

Коли батьки стверджували, що їх діти витрачають на комп'ютерні ігри 2 – 4 години на тиждень, учителі відзначали в цих дітей здібності до вивчення математики й високий рівень грамотності.

Водночас учителі спостерігали в дітей, які приділяють комп’ютерним іграм понад 1 годину на день, низьку концентрацію уваги, слабку здатність зосереджуватися на поставлених завданнях і складний емоційний розвиток.

Тобто, якщо дитина витрачає на комп'ютерні ігри помірну кількість часу, це не заважає її успішності й емоційному розвитку.

У які ігри краще грати

Стратегічні ігри та ігри-конструктори розвивають у дитини навички співпраці з іншими людьми, творчі здібності та навички вирішення завдань.

У комп'ютерних іграх за участю декількох гравців важлива соціальна взаємодія. Тому батькам необхідно привертати увагу дитини до цієї складової ігор і говорити з нею про те, як взаємодія з людьми може відбуватися в повсякденному житті.

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Коли дитина грає в комп'ютерні ігри разом з іншими дітьми або батьками, вона змушена погоджувати з ними свої дії. Таким чином, дитина розвиває мовні й соціальні навички.