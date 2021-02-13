Що таке емоційне вигорання у батьків: як йому запобігти

Джерело:4mamas
У багатьох батьків з'являються симптоми емоційного вигорання. Проте одночасно з цим вони не можуть зрозуміти причину свого виснаження.
Коли проводите час із подругою за горнятком кави — це горизонтальна взаємодія. Адже в такому випадку ви обидві отримуєте задоволення від спілкування й жодна з вас не відповідає за іншу.
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Проте абсолютна інша ситуація, якщо ви опинилися вдома із маленькою дитиною. Ви все ще отримуєте задоволення від спілкування, але ваші взаємини не перебувають на одному рівні. Усе тому що ви відповідаєте за малюка. Така модель комунікації називається вертикальна.
Надто велика кількість таких відносин призводить до емоційного виснаження. Психіка — теж орган, який може не витримати.
Основні чинники емоційного вигорання:
Найяскравішою ознакою емоційного виснаження є те, що відпочинок зовсім не допомагає. Ви можете спати цілу ніч, проте на ранок почуваєтесь так, ніби розвантажували вагони. Увечері з'являється інша проблема — неможливо заснути. Будь-які фізичні відхилення є тими важливими ознаками, на які потрібно звертати увагу.
Емоційне вигорання / Фото SmartParents
► Відпочивайте та не втрачайте горизонтальних відносин. Наприклад, проводьте час із друзями та колегами.
► Відчувайте успіх. Наприклад, дитина тривалий час хворіла, проте завдяки вашим зусиллям почувається тепер краще. В такому випадку акцентуйте на цьому свою увагу.
► Знайдіть хобі, яке буде приносити задоволення.
► Не ігноруйте якість сну.
► Змінюйте своє життя щодня. Не раз на рік відпочинок на морі без дітей, а маленькі кроки, що забарвлюють повсякденність.
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► Не женіться за досконалістю. Всі ці ідеальні матусі, за якими ви стежите в соціальних мережах, — тільки ілюзія. У всіх є проблеми й про це потрібно пам'ятати та розуміти.