Що робити після розлучення: 4 головні кроки від психолога

Психолог Олена Адамова розповіла про кілька правил, які допоможуть зрозуміти причини розлучення. А також допоможуть зробити майбутні стосунки щасливими.

Пауза

Все залежить від того, який проміжок часу тривав шлюб. Якщо довго – велику паузу. Важливо відновити свій психологічний стан, на що психологи дають до 2 років.

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Робота над собою

Важливо запитати себе: "Що мене не влаштовувало в стосунках?", а також "Що не влаштувало партнера?".

Крім цього, варто взяти відповідальність за зруйновані стосунки і на себе. Не потрібно звинувачувати у всьому свого партнера, а варто запитати себе: "Що я могла зробити краще?" і "Де була моя зона відповідальності?".

Робота над собою / Фото Allure

Запитайте думку чоловіків, яким довіряєте

Після того, як опрацювали для себе попередні питання, можна звернутися до знайомих чоловіків, наприклад тата чи брата. Хай вони скажуть свою думку, можливо, десь були неправі.

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Не ставати жертвою або нападником

Запам'ятайте просту істину – завжди в розлученні винні двоє. "Щоб майбутні стосунки не стали граблями й життя приносило задоволення, навчіться кайфувати від свого життя, від себе, від своєї роботи. Тоді й майбутній шлюб буде в радість", – додала Олена Адамова.