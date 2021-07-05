Пауза

Все зависит от того, какой промежуток времени длился брак. Если долго – большую паузу. Важно восстановить свое психологическое состояние, на что психологи дают до 2 лет.

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Работа над собой

Важно спросить себя: "Что меня не устраивало в отношениях?", а также "Что не устроило партнера?".

Кроме этого, стоит взять ответственность за разрушенные отношения и на себя. Не нужно обвинять во всем своего партнера, а стоит спросить себя: "Что я могла сделать лучше?" и "Где была моя зона ответственности?".



Работа над собой / Фото Allure​

Спросите мнение мужчин, которым доверяете

После того как обработали для себя предыдущие вопросы, можно обратиться к знакомым мужчинам, например папе или брату. Пусть они скажут свое мнение, возможно, где-то были неправы.

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Не становиться жертвой или нападающим

Запомните простую истину – всегда в разводе виноваты двое. "Чтобы будущие отношения не стали граблями и жизнь приносила удовольствие, научитесь кайфовать от своей жизни, от себя, от своей работы. Тогда и будущий брак будет в радость", — добавила Елена Адамова.