Що потрібно знати до шлюбу: 4 міфи та їх спростування

У кожної людини своє уявлення сім'ї, яке може бути заснованим на ілюзіях та помилкових уявленнях. Часто усе це черпають з казок чи інших історій.

За словами психолога Олени Єрмоленко, любов і сім'я — не тотожні поняття. Сім'я — це не тільки любов. Любов — це єдність людей на емоційному рівні.

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"А сім'я — єдність двох людей на соціальному рівні, що має на увазі під собою новий тип відносин — партнерство. Уміння разом жити і домовлятися, вирішувати виникаючі проблеми, ділити відповідальність", – додала Олена Єрмоленко.

Обговорювати проблеми / Фото The Vida Consultancy

Вона порадила розмовляти одне з одним, якщо у стосунках настали нелегкі часи. Не накопичувати мовчки образи та не сипати взаємними докорами, а постаратися згадати навіщо ви разом.

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• Не завжди будете любити одне одного як в день весілля

І це нормально. Після року взаємин потяг та рівень гормонів дещо знижується. Медовий місяць і гаряча пристрасть не може тривати вічно. Кожна пара переживає злети і спад фізіологічного тяжіння.

• Ви — різні люди

Ви обидва – особистості, і у вас є свої думки. Кожен з вас має свій життєвий досвід, свою історію розвитку, своє сприйняття і ставлення до різних питань. Це нормально, що в деяких моментах партнер може з вами не погоджуватися.

Партнер може не погоджуватися / Фото Pinterest

Краще, ніж прикидатися кимось іншим і намагатися догодити, прислужитися, відповідати очікуванням партнера. Дозволяти собі бути собою, а іншому бути іншим і витримувати цю інакшість — то, що дійсно важливо.

• Діти — не мета створення сім'ї

Це один зі складових елементів. Так, сім'я цілком може існувати й без дітей. Народження дитини не освіжить почуттів у парі, якщо в ній існують проблеми між чоловіком і дружиною. Нерозуміння цих фактів часто призводять до розлучення.

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• Самотність

Сім'я не рятує від самотності. Швидше навпаки — у стосунках з коханою людиною загострюються ранні психотравми, отримані в дитячо-батьківських відносинах. Страх самотності, боязнь бути кинутим, і емоційна залежність від партнера тягнуть за собою страждання і конфлікти в парі.