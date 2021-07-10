До 1 року малюк починає усвідомлювати межі дозволенного. Тому коли він починає ходити, потрібно сформувати норми, наприклад, не лізти у котячий лоток, не жбурляти телефон, не тягнути електродроти.

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Під заборону має потрапити усе те, що небезпечно чи негігієнічно. А все решта хай дитина досліджує. Наприклад, наскільки глибока калюжа, що буде якщо покататися у снігу. Головне при цьому одягнути дитину відповідно до погоди.



Більше дозволяти дитині / Фото Freepik​

Проте й не використовувати жодних заборон також не можна. Батькам потрібно розуміти, що вони мають виникати тільки тоді, коли є загроза життю чи здоров’ю дитини. В інших ситуаціях, коли хочете відмовити, подумайте:

Чому це ні?

Що трапиться, якщо погодитися?

Це спричинить більше дискомфорту мені чи дитині?

Чи у мене просто немає настрою, тому я забороняю?

Нехай дитяча цікавість батьків не дратує. Адже це набутий дитиною досвід й він безцінний.