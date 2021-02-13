Рятувальник освідчився коханій під час службових навчань: зворушливі фото й відео

Джерело:24 канал
У Запоріжжі рятувальник Владислав у незвичний спосіб освідчився коханій напередодні Дня Валентина, 12 лютого. Працівник ДСНС зробив пропозицію руки та серця під час службових тренувань.
До поштового відділення, де працює обраниця хлопця, під'їхало пожежне авто з сиреною, і рятувальники почали готуватися до гасіння та виводити людей на вулицю. Мовляв, у будинку сталося задимлення.
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Однак насправді диму не було – за цією адресою проводилися планові навчання з пожежної безпеки.
Напередодні закоханий працівник ДСНС вмовив керівництво поєднати службові навчання зі своїм освідченням.
Відтак 12 лютого до відділення "Нової пошти" приїхали кілька пожежних бригад.
Коли його обраниця Ірина евакуювалася з колегами на вулицю, з-за пожежного автомобіля вийшов Владислав з величезним букетом троянд та кульками. Вогнеборець запропонував своїй коханій одружитися.
У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився коханій / Фото з сайту 061.ua
Дівчина не стримувала сліз від щастя. Вона розповіла журналістам, що бачила такі освідчення лише в кіно. Тому навіть не могла уявити, що колись сама стане героїнею такої сцени.
Дуже очікувала пропозиції, але я не думала, що вона відбудеться ось так,
– відзначила наречена Ірина Чепурна.
Речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева зауважила, що керівництво одразу пішло назустріч хлопцю. І також погодився допомогти в цій справі черговий караул.
"Нехай живуть щасливо, і тепер в нас буде нова родина рятувальників", – з посмішкою зазначила вона.
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