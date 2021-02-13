В Запорожье спасатель Владислав необычным способом сделал предложение любимой накануне Дня Валентина, 12 февраля. Работник ГСЧС сделал предложение руки и сердца во время служебных тренировок.

К почтовому отделению, где работает избранница парня, подъехало пожарное авто с сиреной, и спасатели начали готовиться к тушению и выводить людей на улицу. Мол, в доме произошло задымление.

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Однако на самом деле дыма не было – по этому адресу проводились плановые учения по пожарной безопасности.

Оригинальное признание от запорожского спасателя

Накануне влюбленный работник ГСЧС уговорил руководство совместить служебные учения со своим признанием.

Поэтому 12 февраля в отделение "Новой почты" приехали несколько пожарных бригад.

Когда его избранница Ирина эвакуировалась с коллегами на улицу, из-за пожарного автомобиля вышел Владислав с огромным букетом роз и шариками. Пожарник предложил своей любимой пожениться.

В Запорожье спасатель оригинально сделал предложение любимой / Фото с сайта 061.ua

Девушка не сдерживала слез от счастья. Она рассказала журналистам, что видела такие признания только в кино. Поэтому даже не могла представить, что когда-то сама станет героиней такой сцены.

Очень ждала предложения, но я не думала, что оно состоится вот так,

– отметила невеста Ирина Чепурная.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева отметила, что руководство сразу пошло навстречу парню. И также согласился помочь в этом деле дежурный караул.

"Пусть живут счастливо, и теперь у нас будет новая семья спасателей", – с улыбкой сказала она.

В Запорожье спасатель во время учений сделал предложение любимой: видео