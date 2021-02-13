Спасатель сделал предложение любимой во время служебных учений: трогательные фото и видео
В Запорожье спасатель Владислав необычным способом сделал предложение любимой накануне Дня Валентина, 12 февраля. Работник ГСЧС сделал предложение руки и сердца во время служебных тренировок.
Источник:24 канал
К почтовому отделению, где работает избранница парня, подъехало пожарное авто с сиреной, и спасатели начали готовиться к тушению и выводить людей на улицу. Мол, в доме произошло задымление.
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Однако на самом деле дыма не было – по этому адресу проводились плановые учения по пожарной безопасности.
Оригинальное признание от запорожского спасателя
Накануне влюбленный работник ГСЧС уговорил руководство совместить служебные учения со своим признанием.
Поэтому 12 февраля в отделение "Новой почты" приехали несколько пожарных бригад.
Когда его избранница Ирина эвакуировалась с коллегами на улицу, из-за пожарного автомобиля вышел Владислав с огромным букетом роз и шариками. Пожарник предложил своей любимой пожениться.
В Запорожье спасатель оригинально сделал предложение любимой / Фото с сайта 061.ua
Девушка не сдерживала слез от счастья. Она рассказала журналистам, что видела такие признания только в кино. Поэтому даже не могла представить, что когда-то сама станет героиней такой сцены.
Очень ждала предложения, но я не думала, что оно состоится вот так,
– отметила невеста Ирина Чепурная.
Пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева отметила, что руководство сразу пошло навстречу парню. И также согласился помочь в этом деле дежурный караул.
"Пусть живут счастливо, и теперь у нас будет новая семья спасателей", – с улыбкой сказала она.
В Запорожье спасатель во время учений сделал предложение любимой: видео
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