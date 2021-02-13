У Запоріжжі рятувальник Владислав у незвичний спосіб освідчився коханій напередодні Дня Валентина, 12 лютого. Працівник ДСНС зробив пропозицію руки та серця під час службових тренувань.

До поштового відділення, де працює обраниця хлопця, під'їхало пожежне авто з сиреною, і рятувальники почали готуватися до гасіння та виводити людей на вулицю. Мовляв, у будинку сталося задимлення.

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Однак насправді диму не було – за цією адресою проводилися планові навчання з пожежної безпеки.

Оригінальне освідчення від запорізького рятувальника

Напередодні закоханий працівник ДСНС вмовив керівництво поєднати службові навчання зі своїм освідченням.

Відтак 12 лютого до відділення "Нової пошти" приїхали кілька пожежних бригад.

Коли його обраниця Ірина евакуювалася з колегами на вулицю, з-за пожежного автомобіля вийшов Владислав з величезним букетом троянд та кульками. Вогнеборець запропонував своїй коханій одружитися.

У Запоріжжі рятувальник оригінально освідчився коханій / Фото з сайту 061.ua

Дівчина не стримувала сліз від щастя. Вона розповіла журналістам, що бачила такі освідчення лише в кіно. Тому навіть не могла уявити, що колись сама стане героїнею такої сцени.

Дуже очікувала пропозиції, але я не думала, що вона відбудеться ось так,

– відзначила наречена Ірина Чепурна.

Речниця ГУ ДСНС у Запорізькій області Юлія Баришева зауважила, що керівництво одразу пішло назустріч хлопцю. І також погодився допомогти в цій справі черговий караул.

"Нехай живуть щасливо, і тепер в нас буде нова родина рятувальників", – з посмішкою зазначила вона.

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