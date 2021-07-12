Для жестоких диктаторов, нарциссов и лидеров культов это обычная техника. Так как делают это медленно, жертва не осознает, насколько ей "промыли мозги".

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Влияние этой формы психологического насилия может привести к тревожным расстройствам, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. Кроме этого, может вызвать хронический психологический стресс, который со временем может нанести вред физическому здоровью.

Какие тактики используют газлайтеры

Лгут о вещах, которые, по вашему мнению, являются правдой

Люди, которые осуществляют газлайтинг, получают контроль или избегают последствий своего поведения, скрывая и искажая информацию. Они могут говорить откровенную или скрытую ложь. Даже наталкиваясь на факты, которые противоречат тому, что они говорят, газлайтеры могут продолжать повторять ложь.



Газлайтинг / Фото Bustle

Партнер, который изменяет, может отрицать измену даже после того, как увидите на его телефоне тексты или фото, что компроментируют его. Кроме того, могут утверждать, что "не помнят" того, что они делали, или что ситуация, о которой говорите, не состоялась.

Обвинять в том, что они делают

Газлайтеры используют защиту, так называемую "проекцию". То есть отрицают негативные качества в себе и переносят на другого человека, даже если этой черты у него на самом деле нет.

В отношениях обидчик может спровоцировать гнев у жертвы, унижая ее, выдвигая необоснованные обвинения. Когда партнер злится, он говорит: "Я не оскорбляю. Это ты кричишь и теряешь контроль".

Называть сумасшедшими, эмоционально неуравновешенными или слишком чувствительными

Газлайтеры неоднократно заявляют, что у них нет никаких проблем, а причина всех бед – его партнер. Они ставят под сомнение психическое здоровье, обвиняют в чрезмерной чувствительности и реакции, когда пытаютесь рассказать о том, как они с вами обращаются. Кроме того, могут сказать друзьям и семье, что вы эмоционально неуравновешенные, чтобы лишить источников поддержки.

Подрывают психику

Газлайтеры получают контроль над вами, сосредотачиваясь на недостатках. Если расскажете им о своей неуверенности, они воспользуются этим против вас. Под видом помощи они могут заставить вас усомниться в собственной компетентности.

Они могут публично унижать вас, высмеивать, а потом заявлять, что "только шутят". Или будут делать резкие комментарии о воспитании, успешности, компетентности или интеллекте.



Подрывают психику / Фото Getty Images

Газлайтеры могут уговорить купить роскошную вещь, а потом раскритиковать привычку тратить много денег. Кроме того, могут сказать, что заботится о деньгах – это не "ваше дело" или что у них это получается лучше, а потом взять финансы под контроль.

Также могут плохо отзываться о вас в семье, при коллегах по работе или при друзьях. Обвиняют в том, что вы – плохой отец или мать перед детьми.

Возразить и отвлечь

Когда говорите газлайтерам об их поведении, они часто меняют тему или идут в контратаку, говоря, что это все ваша вина. Могут сказать, что вы заставили их действовать так, потому что вы их раздражали.

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Газлайтеры могут легко переориентировать разговор на ваши недостатки. Они могут противоречить всему, что вы сказали, и подбирать факты, чтобы поддержать свою точку зрения и опровергнуть вашу. Любимая манипуляция газлайтерив – сосредоточиться на тоне голоса или словах, которые вы используете, а не на фактах. Они могут обвинить вас в "гневе" или "негативе".