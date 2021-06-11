Необходимость или формальность: институт брака в мире претерпевает кардинальные изменения

В Украине еще до недавнего времени жизнь без брака ассоциировалась с чем-то маргинальным и противоестественным. Однако за последние несколько десятков лет количество официальных браков уменьшилось в 3 раза, а разводов стало больше.

Психолог Наталья Ремесник рассказала, что институт брака во всем мире претерпевает кардинальные изменения. По ее словам, если раньше семью создавали, чтобы родить детей и выжить, то сейчас приоритеты изменились, ведь человек может делать это самостоятельно.

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Регистрация брака – формальность

Украинцы признаются, что сейчас регистрацию брака воспринимают как формальность. В частности, она не влияет ни на отношения, ни на быт, ни на социальный статус.

Я считаю, что сейчас официальный брак – это то, что не особо нужно. Отношение одного человека к другому и в браке, и без него не меняется и зависит от уровня отношений в паре, а не от того, зафиксировано ли это на бумаге,

– рассказала киевлянка Анна-Мария.

Однако для многих людей "штамп в паспорте" уже ассоциируется с так называемым "страховочным тросом". По словам психолога Натальи Ремесник, это является своеобразной гарантией если не вечной любви, то хотя бы безопасности.



Регистрация брака для многих является формальностью / Фото Unsplash

Отношение к свадьбе уже другое

У людей меняется отношение не только к бракам с документами, но и к проведению самих свадеб. Сейчас расходы на ресторан, одежду и декор некоторые пары считают бесполезными.

Думаю, что это не нужно. Это расточительство. Лучше потратить эти деньги на медовый месяц,

– отметила киевлянка Виктория.

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Как стремится жить современное поколение

По словам экспертов, нынешнее поколение выбирает в течение длительного времени жить самостоятельно, параллельно строить отношения, но не спешить создавать семью.

Кстати, миф о том, что мужчина не может сам заниматься бытовыми делами и будет питаться лишь лапшой, тоже не соответствует действительности. Это касается и разговоров о незначительной роли родителя в воспитании ребенка.

"Элемент того, что я мужчина и не должен заниматься воспитанием детей или еще что-то, уходит в прошлое и даже свидетельствует о ригидности мышления", – рассказала Наталья Ремесник.



Современное поколение не спешит создавать семью / Фото Unsplash

Психолог говорит, что молодые люди нового формата больше ориентируются на личное развитие и собственные успехи. В то же время мысли о семье у них возникают уже после того, как они достигнут высокой планки.