Психологиня Наталія Ремесник розповіла, що інститут шлюбу у всьому світі зазнає кардинальних змін. За її словами, якщо раніше сім'ю створювали, щоб народити дітей та вижити, то зараз пріоритети змінилися, адже людина може робити це самостійно.

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Реєстрація шлюбу – формальність

Українці зізнаються, що наразі реєстрацію шлюбу сприймають як формальність. Зокрема, вона не впливає ні на відносини, ні на побут, ні на соціальний статус.

Я вважаю, що зараз офіційний шлюб – це те, що не особливо потрібно. Ставлення однієї людини до іншої і в шлюбі, і без нього не змінюється та залежить від рівня відносин у парі, а не від того, чи це зафіксовано на папері,

– розповіла киянка Анна-Марія.

Однак для багатьох людей "штамп у паспорті" вже асоціюється з так званим "страхувальним тросом". За словами психологині Наталії Ремесник, це є своєрідною гарантією якщо не вічного кохання, то хоча б безпеки.



Реєстрація шлюбу для багатьох є формальністю / Фото Unsplash

Ставлення до весілля вже інше

У людей змінюється ставлення не лише до шлюбів з документами, а й до проведення самих весіль. Зараз витрати на ресторан, одяг та декор деякі пари вважають марними.

Думаю, що це не потрібно. Це марнотратство. Краще витратити ці гроші на медовий місяць,

– зазначила киянка Вікторія.

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Як прагне жити сучасне покоління

За словами експертів, нинішнє покоління обирає впродовж тривалого часу жити самостійно, паралельно будувати стосунки, але не поспішати створювати сім'ю.

До речі, міф про те, що чоловік не може сам займатися побутовими справами та буде харчуватися лише локшиною теж не відповідає дійсності. Це стосується й розмов про незначну роль батька у вихованні дитини.

"Елемент того, що я чоловік і не повинен займатися вихованням дійте чи ще щось відходить у минуле й навіть свідчить про ригідність мислення", – розповіла Наталія Ремесник.



Сучасне покоління не поспішає створювати сім'ю / Фото Unsplash

Психологиня каже, що молоді люди нового формату більше орієнтуються на особистий розвиток та власні успіхи. Водночас думки про сім'ю у них виникають вже після того, як вони досягнуть високої планки.