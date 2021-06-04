Женщина стала суррогатной матерью для сестры-близняшки: что повлияло на ее решение

Близнецы Эми Фуджита и Кортни Ессенпрейс делали все вместе в течение многих лет: ходили в тот же колледж, занимались любимыми видами софтбола и баскетбола, брали каждое утро кофе. Теперь Кортни стала суррогатной матерью для Эми и вынашивает ее долгожданного ребенка.

Эми долго пыталась забеременеть, даже пробовала ЭКО (оплодотворение вне организма). Однако все заканчивалось плохо.

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Однажды в Эми и ее мужа появилась надежда на рождение ребенка, но у женщины произошел выкидыш.

Много эмбрионов не проходили генетическое тестирование, которое супруги сделали, чтобы не передать ребенку наследственное заболевание – синдром Аксенфельда-Ригера. Эта болезнь стала причиной развития у сестер глаукомы в раннем возрасте, а также сердечных аномалий

Было так много возможностей, но все время что-то шло не так. Это было разочарование за разочарованием,

– вспомнила Эми.

В начале февраля Кортни предложила стать суррогатной матерью. До того как она приняла такое решение, женщина трижды беременела с помощью ЭКО и родила двоих детей.



Кортни и Эми / Фото Roger Kisby​

Сейчас беременность у Кортни проходит хорошо, несмотря на приступы утреннего недомогания в первые несколько недель. Женщина очень спокойно относится к тому, что вынашивает ребенка не для себя, а для своей сестры.

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"Когда я говорю "Мы беременны", я всегда имею в виду себя, своего мужа и мою сестру", — сказала Эми. Долгожданная девочка должна появиться на свет в октябре 2021 года.