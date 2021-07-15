Женщина сняла ролик своих дел за день, чтобы объяснить мужу сложность материнства: видео

Люди часто не воспринимают материнство, как работу, так как это не приносит денег. Кроме этого, они уверены, что женщины только сидят дома и не делают ничего важного.

Пользовательница тикток решила поделиться своим материнским днем. Видео, которое сделала женщина, быстро распространилось в социальных сетях и набрало более 10,7 миллиона просмотров.

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В начале ролика она объяснила, что ее муж считает, будто она ничего не делает целый день, пока он работает. Поэтому женщина решила поснимать свой материнский день, чтобы доказать, что это также нелегкий труд.

В видео она показала, как постоянно уделяет внимание 2 маленьким детям, а когда есть свободная минутка, то чистит, моет и убирает.

Кроме того, отметила, что вечером обычно спрашивает у мужа, что ему приготовить, когда он придет с работы. Однако на этот раз женщина решила уделить время себе.

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В конце ролика она выразила свое разочарование мужчинами, которые не ценят своих женщин за все, что они делают.

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