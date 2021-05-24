Жена узнала об измене мужа благодаря утренней газете: какая публикация его рассекретила

Эми Эддисон узнала, что ее муж живет на 2 семьи благодаря утренней газете. В ней было напечатано его имя и поздравления с рождением малыша.

Тиктокерша Эми Эддисон опубликовала видео, в котором рассказала, как узнала об измене мужа. Мама 4 детей отметила, что это произошло за неделю до 10-летия их свадьбы.

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Женщина вспомнила, что в тот день была на работе и просматривала газету. Она объяснила, что тогда в ней публиковали поздравления с рождением детей.

Кроме этого, уточняли такую ​​информацию, как имена родителей, пол ребенка, дата и место рождения малыша. Тогда Эми и заметила имя своего мужа, выделенное жирным шрифтом.

Итак, я вижу имя моего мужа и чужое женское имя. Я знаю, что это было его имя, потому что у него оно необычное,

– сообщила Эми.

Чтобы получить точную информацию, женщина зашла на сайт больницы, где родился ребенок. Там публиковали данные о новорожденных. Эми ввела в поиске имя своего мужа, матери ребенка и узнала, что у них родился мальчик.

Однако это была не единственная информация, которую смогла узнать тиктокерша. Оказалось, что ее муж и эта женщина – родители 2 детей. У них родилась девочка примерно за полтора года до этого.

Как разошлась с мужем

Эми сообщила, что не стала сразу вываливать информацию на мужа. Она дождалась, пока он решит поехать работать "сверхурочно", а потом собрала вещи свои и детей, чтобы поехать в гостиницу.

После этого она упаковала всю одежду мужа в мешки для мусора и разбросала их возле дома женщины, с которой у него был роман. "Имейте в виду, шел проливной дождь", – добавила Эми.

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Зрители, которые посмотрели ролики с историей Эми, признались, что удивились еще после того, как она объявила, что нашла имя мужа в объявлениях о рождении детей.

Другие спрашивали, как Эми могла так долго не видеть, что мужчина живет на 2 семьи. Женщина призналась, что тогда не придавала значения "красным флажкам", которые все же были.