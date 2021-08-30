Заложено с детства и на всю жизнь: какие базовые знания формируются семьей у малыша

Есть вещи, которые врезаются в память детей и остаются с ними на протяжении всей их жизни. Каких правил должны придерживаться родители – читайте в материале.

Ощущение безопасности

Каждый ребенок нуждается в опеке и защите. Поэтому важно, чтобы родители прислушались к детским страхам, прогоняли злых монстров у них из-под кровати, обсуждали страшные сны. Кроме этого, важно научить ребенка постоять за себя.

Интересно Правильные запреты: как говорить ребенку "нельзя", чтобы не навредить

Семейные традиции

Это то, что вспоминает каждый человек, когда повзрослеет. Хотя дети очень любят сюрпризы, куда больше они ценят то, что в их жизни является постоянным. Например, совместные просмотры фильмов с родителями по пятницам, выезды на природу с палатками, настольные игры с семьей в выходные. Это то, что навсегда запомнится детям.



Семейные традиции / Фото Scholastic​

Женщина и мужчина в семье

Модель поведения женщины и мужчины в отношениях формируется у ребенка во время наблюдения за собственными родителями. На подсознательном уровне уже во взрослой жизни он будет вести себя так, как видел на ближайшем примере.

Поэтому очень важно сохранять здоровую атмосферу любви и поддержки в семье, иметь семейные традиции и растить ребенка в гармонии.

Важно Мобильные приложения для дошкольников: как выбирать и на что обращать внимание

Похвала и критика

К 6 – 7 лет психика ребенка особенно подвержена влиянию родителей и их слова поддержки или неодобрения могут оказать большое влияние на самооценку и идентичность малыша в будущем. Похвала – это надежный метод дать знать ребенку, что его ценят, понимают и любят.