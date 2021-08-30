Закладено з дитинства й на все життя: які базові знання формуються сім'єю у малюка

Є речі, які врізаються в пам'ять дітей й залишаються з ними протягом усього їх життя. Яких правил мають дотримуватися батьки – читайте у матеріалі.

Відчуття безпеки

Кожна дитина потребує опіки та захисту. Тому важливо, аби батьки прислухалися до дитячих страхів, проганяли злих монстрів у них з-під ліжка, обговорювали страшні сни. Крім цього, важливо навчити дитину постояти за себе.

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Сімейні традиції

Це те, що згадує кожна людина, коли подорослішає. Хоч діти дуже люблять сюрпризи, куди більше вони цінують те, що в їх житті є постійним. Наприклад, спільні перегляди фільмів з батьками щоп'ятниці, виїзди на природу з наметами, настільні ігри з родиною у вихідні. Це те, що назавжди запам'ятається дітям.

Сімейні традиції / Фото Scholastic

Жінка та чоловік в сім'ї

Модель поведінки жінки та чоловіка у стосунках формується у дитини під час спостереження за власними батьками. На підсвідомому рівні вже в дорослому житті вона буде поводитися так, як бачила на найближчому прикладі.

Тому дуже важливо зберігати здорову атмосферу любові та підтримки в родині, мати сімейні традиції та ростити дитину в гармонії.

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Похвала та критика

До 6 – 7 років психіка дитини особливо схильна до впливу батьків і їх слова підтримки або несхвалення можуть дуже вплинути на самооцінку та ідентичність малюка в майбутньому. Похвала – це надійний метод дати знати дитині, що її цінують, розуміють і люблять.