Одни родители позволяют все своим детям и не видят в этом ничего плохого, а другие все держат все под своим контролем. Как будет лучше для ребенка - читайте в материале.

Понедельник – цирк, а во вторник – парк аттракционов

Слишком много развлечений снижают их ценность и заставляют расти ожидания. На первый день рождения приходят акробаты и 100 гостей, на 2 года – организуют представление в городском парке и салют, а на 5 лет – ребенок уже видел все, поэтому ничего не хочет.

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Родители скорее ищут развлечения для себя маленького, чем для ребенка. Например, могут сказать "Смотри, на этом аттракционе машины ездят, как на соревнованиях". А ребенок тем временем плачет, потому что не хотела машинок, а мечтал о кукле.

Прислушивайтесь к своему ребенку

Самый главный способ баловать ребенка – прислушиваться к его желаниям. Пусть дети ходят в костюме енота и танцуют нижний брейк. Немного свободы – вот то, чего не могли себе позволить предыдущие поколения. Дети имеют право не хотеть идти в кино и выбирать цвет обоев в свою комнату.

Баловать детей / Фото Allegro

Правильно избалованные дети растут совершенно нежадными. Им очень легко усвоить концепцию того, как хорошо и приятно делиться. Как приятно что-то кому-то отдать. Им не кажется, что они чего-то лишились.

Они не боятся потерять материальное и очень рано начинают понимать, какое это удовольствие кому-то что-то подарить, отдать, кого-то порадовать. Избалованные дети раньше сверстников понимают, насколько ценными могут быть такие нематериальные удовольствия, как быть хорошим человеком.

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В любом случае, если выбор невозможен, то четко объясняйте свой отказ. Конечно же с учетом возраста. Это может быть, например, "Извини, но пирожное побежал в лес" или "Мне очень жаль, но кредитная ставка выросла...".