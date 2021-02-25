Одні батьки дозволяють усе своїм дітям та не бачать у цьому нічого поганого, а інші усе тримають усе під своїм контролем. Як буде краще для дитини – читайте у матеріалі.

Понеділок — цирк, а у вівторок — парк атракціонів

Занадто багато розваг знижують їх цінність та змушують рости очікування. На першу річницю приходять акробати і 100 гостей, на 2 роки — організовують виставу в міському парку і салют, а на 5 років – дитина вже бачила все, тому нічого не хоче.

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Батьки швидше шукають розваги для себе маленького, аніж для дитини. Наприклад, можуть сказати "Дивись, на цьому атракціоні машини їздять, як на змаганнях". А дитина тим часом плаче, бо не хотіла машинок, а мріяла про ляльку.

Дослухайтеся до своєї дитини

Найголовніший спосіб балувати дитину — дослухатися до її бажань. Нехай діти ходять у костюмі єнота і танцюють нижній брейк. Трішки свободи — ось те, чого не могли собі дозволити попередні покоління. Діти мають право не хотіти йти у кіно й обирати колір шпалер у свою кімнату.

Балування дітей / Фото Allegro

Правильно розпещені діти ростуть абсолютно не жадібними. Їм дуже легко засвоїти концепцію того, як добре і приємно ділитися. Як приємно щось комусь віддати. Їм не здається, що вони чогось позбулися.

Вони не бояться втратити матеріальне і дуже рано починають розуміти, яке це задоволення комусь щось подарувати, віддати, когось порадувати. Балувані діти раніше однолітків розуміють, наскільки цінними можуть бути такі нематеріальні задоволення, як бути хорошою людиною.

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У будь-якому разі, якщо вибір неможливий, то чітко пояснюйте свою відмову. Звісно ж з урахуванням віку. Це може бути, наприклад, "Вибач, але тістечко побігло до лісу" або "Мені дуже шкода, але кредитна ставка зросла…".