Вредная помощь: какие проблемы родители не должны решать вместо ребенка

Пытаясь решить все проблемы детей, родители только вредят им. С какими неприятностями малыш должен научиться справляться самостоятельно – читайте в материале.

"Мне скучно"

Если ребенок говорит, что ему скучно, не нужно сразу придумывать миллион идей для развлечений. Проводить с малышом время нужно, но также важно, чтобы ребенок умел сам организовать свой досуг.

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По словам психологов, дети очень активно развивают свою фантазию, когда сами пытаются себя развлечь.

Злость или печаль

Если возникла серьезная проблема, что огорчила ребенка, это нужно проговорить и обсудить. Но если речь идет о домике из конструктора, который упал и разлетелся на части, ребенка лучше просто оставить одного и дать ему время успокоиться. Впоследствии он справится со своими эмоциями и будет играть дальше.

Игры для ребенка / Фото The Toy Store

Ошибки

Родителям не стоит пытаться исправлять любую детскую ошибку и сразу "поучать" малыша. Пусть он дойдет до этого самостоятельно, ведь это и есть развитие.

Ребенок неправильно смешивает цвета красок или не так собирает модель машинки из конструктора. Дайте найти путь решения самому, если проблема не является серьезной.

Отношения со сверстниками

Вмешиваться в отношения ребенка и его друзей или одноклассников нужно только в крайнем случае. Общение с детьми во дворе, в детском саду и школе принесут ценные навыки социализации, которым не научишь в семье.

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Можно заранее проговорить, как обращаться с детьми, чего лучше не делать и не говорить, как поступать в той или иной ситуации, чтобы малыш был готов к проблемам, которые могут возникнуть.