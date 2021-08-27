"Мені нудно"

Якщо дитина каже, що їй нудно, не потрібно одразу вигадувати мільйон ідей для розваг. Проводити з малюком час потрібно, але також важливо, щоб дитина вміла сама організувати своє дозвілля.

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За словами психологів, діти дуже активно розвивають свою фантазію, коли самі намагаються себе розважити.

Злість чи сум

Якщо виникла серйозна проблема, що засмутила дитину, це потрібно проговорити й обговорити. Але якщо мова йде про будиночок з конструктора, який впав і розлетівся на частини, дитину краще просто залишити одну й дати їй час заспокоїтися. Згодом вона впорається зі своїми емоціями та буде грати далі.



Ігри для дитини / Фото The Toy Store

Помилки

Батькам не варто намагатися виправляти будь-яку дитячу помилку й одразу "повчати" малюка. Нехай він дійде до цього самостійно, адже це і є розвиток.

Дитина неправильно змішує кольори фарб або не так збирає модель машинки з конструктора. Дайте знайти шлях вирішення самому, якщо проблема не є серйозною.

Стосунки з однолітками

Втручатися в стосунки дитини та її друзів чи однокласників потрібно тільки в крайньому разі. Спілкування з дітьми у дворі, в дитячому садку і школі принесуть цінні навички соціалізації, яким не навчиш в сім'ї.

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Можна заздалегідь проговорити, як поводитися з дітьми, чого краще не робити та не говорити, як чинити в тій чи іншій ситуації, щоб малюк був готовий до проблем, які можуть виникнути.