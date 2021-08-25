Воссоединения матери с дочерью: как этому помогла лотерея в Дубае

Венди Арроз, которая переехала из Филиппин в ОАЭ, благодаря выигрышу в лотерее сможет воссоединиться со своей дочерью. Какую сумму выиграла женщина – читайте в материале.

Венди Арроз получила приз в лотерее суммой в 1 миллион дирхамов. У женщины совпало 5 цифр из 6.

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Поскольку она была одной из пяти победителей, поэтому ей пришлось разделить главный приз еще 4 участниками. В результате выигрыш Венди стал – 200 тысяч дирхамов.

Когда женщина решила попробовать свои силы во второй раз, она угадала 4 цифры из 6 возможных и получила еще один выигрыш – 1000 дирхамов.

Женщина планирует потратить эти средства на воссоединение с 8-летней дочкой. Венди переехала из Филиппин в ОАЭ, а девочку осталась жить с бабушкой и дедушкой.

Я мама-одиночка, и мне не на кого положиться. Сейчас я обдумываю, какие последующие шаги буду делать. Однако знаю, что эта сумма изменит нашу жизнь к лучшему,

– отметила Венди Арроз.

Женщина думала, что после переезда сможет сразу забрать дочку, когда найдет хорошо оплачиваемую работу. Однако ее заработка было недостаточно, чтобы платить за аренду жилья и обучение девочки.

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Теперь Венди планирует наконец перевезти дочь в Дубае. Кроме того, рассчитывает на то, что выигрыша хватит на покупку небольшого дома для всей ее семьи, где она сможет жить вместе с ребенком и родителями.