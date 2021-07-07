Наказание и избежания ответственности: как воспитать ребенка со здоровой психикой

Эмми Морен, которая является психотерапевткою и автором книги "13 вещей, как делают ментально сильные родители", объяснила, чего родителям нужно избегать, если они хотят воспитать психологически здорового ребенка.

Ментальность жертвы

Родителям не нужно делать из ребенка жертву, если он вышел из игры или плохо написал школьную контрольную. Отказ, неудачи и несправедливости – это часть жизни. Важно научить ребенка, что во время негативных ситуаций есть и положительные вещи.

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Делать из ребенка центр Вселенной

Если жизнь мамы и папы вращается вокруг детей, они вырастут с мыслью, что все им что-то должны. Такие люди не достигнут успеха в жизни. Нужно направлять детей на понимание того, что они могут предложить миру, а не получить от него.

Позволять страху влиять на выбор

Если поместить детей в комфортный пузырь, это спасет родителей от тревоги, но научит малышей, что страха следует избегать любой ценой. Лучше на собственном примере продемонстрировать, чтобы побороть страх, – нужно пойти ему навстречу. Так вырастают смелые люди, которые не боятся выйти из зоны своего комфорта.

Ожидать идеальность

Родители хотят, чтобы их дети были успешными, – это нормально. Однако стремление к идеалу может иметь негативные последствия. Важно говорить детям, что ошибаться – это нормально. Они не должны быть отличниками во всем.



Разговор с ребенком / Фото UNICEF

Позволять избегать ответственности

Мама и папа хотят, чтобы у детей было беззаботное детство. Однако дети, которые выполняют обязанности, соответствующие их возрасту, не перегруженные. Они развивают необходимую для взрослой жизни ментальную выносливость.

Защищать детей от боли

Печаль и тревога – это части жизни. Если позволять детям переживать такой опыт, то это поможет им лучше справиться с ним и дальше. Важно поддерживать в трудные моменты, чтобы дети понимали, что смогут пережить жизненные трудности.

Чувствовать ответственность за эмоции детей

Постепенно учите детей самостоятельно контролировать собственные эмоции. Они должны уметь успокаиваться самостоятельно и не рассчитывать на других людей для этого.



Успокаиваться самостоятельно / Фото Growing Early Minds

Не давать делать ошибки

Исправлять домашнее задание, проверять, все ли запаковано в школу и постоянно напоминать детям об обязанностях – это не то, что пойдет на пользу. Иметь дело с природными последствиями собственных ошибок – это лучший учитель. Стоит позволять детям ошибаться.

Путать дисциплину с наказанием

Наказание означает, что дети должны страдать за собственные проступки. Дисциплина – это о том, как быть эффективным в будущем. С помощью личного опыта учите детей самодисциплины.

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Искать легкие пути решения проблемы, чтобы избежать дискомфорта

Поддаться на капризы ребенка – это легкий путь прямо сейчас. Однако в будущем это может выработать у ребенка нездоровые привычки. Учите детей, что они достаточно сильны, чтобы не сдаваться и продолжать дело даже если не хочется.