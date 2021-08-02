Во время свадебной фотосессии на влюбленных с самолета вылили 900 литров воды: видео

Пара из Бразилии выбрала необычную идею для свадебной фотосессии. Чтобы воплотить ее в жизнь, Присцила и ее жених Алиссон пригласили фотографа Веллинтона Барбоса.

Во время фотосессии влюбленные сняли видео, где видно как пролетает небольшой летательный аппарат над женихом и невестой. Впоследствии он выпустил на пару 900 литров воды.

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Несколько секунд влюбленных даже не было видно, однако сразу после этого среди мелких капель над Присцилой и Алиссоном возникла радуга. Когда самолет улетел, промокшая пара взволнованно радовалась необычному опыту.

"Каждая работа – это новая возможность сделать что-то особенное. Если у пары есть мечта, она также становится моей. Я не знаю, как это делать иначе", — прокомментировал съемку фотограф Веллинтон Барбоса.

Смотрите кадры из фотосессии молодоженов:

Впоследствии фотограф повторил идею для пары, которая эффектно раскрыла родным и друзьям пол будущего ребенка. Во время фотосессии пара стояла посреди поля, а самолет выпускал клубы синего дыма.

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Смотрите видео с фотосессии: