Увеличение дел на 66%: ответственность родителей за правонарушения несовершеннолетних детей

Полиция открыла 10 358 разбирательств по статье о невыполнении родительского долга по воспитанию детей, начиная с мая 2020 года по май 2021 года. Больше всего обращений оказалось в марте 2021 – 1237 дел.

Согласно данным Опендатабот, в мае 2020 года Ювенальная полиция открыла 556 дел за ненадлежащее воспитание детей, а уже через год, в мае 2021, количество дел увеличилось до 925 – то есть на 66%.

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Эксперты также отметили, что большая часть дел касается именно правонарушений, совершенных детьми. В топе кражи – 46,2% и курение табачных изделий в запрещенных местах – 20%. Такие дела открываются против родителей, которые или не уделяли должного внимания воспитанию детей, или "недосмотрели" за ребенком. Среди несовершеннолетних крупнейшими правонарушителями есть дети от 14 до 16 лет.

Какую ответственность несут родители до совершеннолетия ребенка:

• Первое нарушение – предупреждение или наложение штрафа от 850 – 1700 гривен (от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

• Повторное правонарушение в течение года – от 1700 до 5100 гривен (от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).

• Правонарушения, что совершили несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет. Родители должны заплатить штраф 1700 – 5100 гривен (это от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан).

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• Правонарушения ребенка в сфере Уголовного кодекса, однако сам нарушитель не достиг возраста уголовной ответственности. Тогда родители должны заплатить штраф от 1700 – 5100 гривен (от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан).