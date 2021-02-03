Верховная Рада Украины приняла законопроект, который усиливает ответственность за домашнее насилие. Что изменится – читайте в материале.

Источник: 24 канал

За соответствующее решение законопроекта №3908-1 проголосовали 328 народных депутатов.

Важно В Украине стремительно выросло количество случаев домашнего насилия, – Денисова

Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предлагает привлекать нарушителей к общественно полезным работам с направлением средств за их выполнение пострадавшему. Отмечается, что сейчас на нарушителя налагается штраф, который нередко уплачивается из семейного бюджета.

Также планируют увеличить срок административного ареста в качестве санкции за домашнее насилие.

Законопроект дает возможность рассматривать дела о домашнем насилии без присутствия самих нарушителей.

Интересно Преступление, а не личное дело: как государство реагирует на проблему домашнего насилия

К административной ответственности за домашнее насилие на общих основаниях будут привлекать военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных статутов.