Свадебное платье с каркасом для шампанского: невеста удивила гостей на церемонии

Келли Макмиллан удивила гостей на собственной свадьбе необычным платьем. Ведь невеста решила добавить к праздничному наряду 30-килограммовый каркас с шампанским и открытками.

Келли Макмиллан, которой 38 лет, придумала интересный проект для своей свадьбы. Для его осуществления невеста нужно было обратиться к кузнецу.

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Согласно замыслу, металлическая конструкция должна была крепиться к свадебному платью и помещать на себе 50 бокалов игристого вина. Коваль выполнил заказ Келли и сделал каркас ко дню ее свадьбы. Конструкция весила 30 килограммов и имела 4 ряда с бокалами.



Конструкция, которую придумала Келли / Фото Deadline News

Гости оценили идею невесты, а сама женщина была счастлива от того, насколько точно смогла угадать с подачей. "Это была фантастика. Это сближает гораздо лучше, чем обычный стол с фужерами, с которого гости могут взять шампанское. Ты просто стоишь в этой штуке, пока гости берут бокал. У тебя есть возможность поговорить с ними. Также мы повесили на каркас маленькие открытки и записочки для гостей, и это выглядело действительно уникально", — вспомнила Келли.



Свадебное платье Келли / Фото Deadline News

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Теперь молодая семья решила, что будут сдавать конструкцию в аренду. Стоимость в день – 100 фунтов стерлингов.