Страх темноты у ребенка: психологи назвали эффективное упражнение, которое поможет малышу

Родителям нужно понять причины страха ребенка перед тем, как помогать. Возможно, он услышал от кого-то байки о чудовище, что появляются ночью, или его в жизни что-то беспокоит. Как побороть страх – читайте в материале.

Психологи считают, что самым эффективным методом является "эмоциональные качели". Для этого нужно превратить "поход" в темную комнату – на игру.

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При этом родители могут сказать ребенку: "Бежим поскорее и напугаем тьму! Пошла вон!". Важно забегать и выбегать из комнаты вместе с ребенком, делать все с позитивом и улыбкой.

Детям нравится такая игра и они наполняются позитивными эмоциями. Во время веселья ощущение напряжения от страха меняется на радость, малыш успокаивается, расслабляется. Это помогает лучше справиться со страхом.



Страх темноты у ребенка / Фото Shutterstock​

Однако лучше всего использовать этот метод не поздно вечером, чтобы ребенок мог успеть успокоиться и приготовиться ко сну.

Почему дети боятся темноты

Одна из самых распространенных причин детского страха темноты – пребывание за компьютером, планшетом вечером.

Также может возникать у детей, находящихся в некомфортных психологических условиях:

Тревога у родителей, преимущественно у матери. Постоянное беспокойство за ребенка, слишком много защиты от угроз, что не существуют.

Изоляция от взаимодействий со сверстниками.

Конфликт между родителями.

Недоразумения в воспитании ребенка матери, отца и других родственников.

Стрессовая ситуация, в которую попал ребенок или кто-то из его родных (авария, переезд, смерть близких).

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Нельзя не обращать внимания на страхи ребенка, а стоит как можно быстрее исправлять ситуацию.