Страх темряви у дитини: психологи назвали ефективну вправу, що допоможе малюку
Джерело:Cosmo
Батькам потрібно зрозуміти причини страху дитини перед тим, як допомагати. Можливо, вона почула від когось байки про чудовисько, що з'являються вночі, або її у житті щось турбує. Як побороти страх – читайте у матеріалі.
Психологи вважають, що найефективнішим методом є "емоційні гойдалки". Для цього потрібно перетворити "похід" до темної кімнати – на гру.
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При цьому батьки можуть сказати дитині: "Біжимо чимшвидше й налякаємо темряву! Пішла геть!". Важливо забігати й вибігати з кімнати разом із дитиною, робити все з позитивом та посміхаючись.
Дітям подобається така гра і вони наповнюються позитивними емоціями. Під час веселощів відчуття напруження від страху змінюється на радість, малюк заспокоюється, розслабляється. Це допомагає краще впоратися зі страхом.
Проте найкраще використовувати цей метод не пізно ввечері, аби дитина могла встигнути заспокоїтися й приготуватися до сну.
Чому діти бояться темряви
Одна з найпоширеніших причин дитячого страху темряви — перебування за комп’ютером, планшетом увечері.
Також може виникати в дітей, які перебувають у некомфортних психологічних умовах:
- Тривога у батьків, переважно у матері. Постійне хвилювання за дитину, занадто багато захисту від загроз, що не існують.
- Ізоляція від взаємодії з однолітками.
- Конфлікт між батьками.
- Непорозуміння у вихованні дитини матері, батька й інших рідних.
- Стресова ситуація, у яку потрапила дитина або хтось із її рідних (аварія, переїзд, смерть близьких).
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Не можна не звертати уваги на страхи дитини, а варто якомога швидше виправляти ситуацію.