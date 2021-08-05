Страх темряви у дитини: психологи назвали ефективну вправу, що допоможе малюку

Батькам потрібно зрозуміти причини страху дитини перед тим, як допомагати. Можливо, вона почула від когось байки про чудовисько, що з'являються вночі, або її у житті щось турбує. Як побороти страх – читайте у матеріалі.

Психологи вважають, що найефективнішим методом є "емоційні гойдалки". Для цього потрібно перетворити "похід" до темної кімнати – на гру.

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При цьому батьки можуть сказати дитині: "Біжимо чимшвидше й налякаємо темряву! Пішла геть!". Важливо забігати й вибігати з кімнати разом із дитиною, робити все з позитивом та посміхаючись.

Дітям подобається така гра і вони наповнюються позитивними емоціями. Під час веселощів відчуття напруження від страху змінюється на радість, малюк заспокоюється, розслабляється. Це допомагає краще впоратися зі страхом.

Страх темряви у дитини / Фото Shutterstock

Проте найкраще використовувати цей метод не пізно ввечері, аби дитина могла встигнути заспокоїтися й приготуватися до сну.

Чому діти бояться темряви

Одна з найпоширеніших причин дитячого страху темряви — перебування за комп’ютером, планшетом увечері.

Також може виникати в дітей, які перебувають у некомфортних психологічних умовах:

Тривога у батьків, переважно у матері. Постійне хвилювання за дитину, занадто багато захисту від загроз, що не існують.

Ізоляція від взаємодії з однолітками.

Конфлікт між батьками.

Непорозуміння у вихованні дитини матері, батька й інших рідних.

Стресова ситуація, у яку потрапила дитина або хтось із її рідних (аварія, переїзд, смерть близьких).

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Не можна не звертати уваги на страхи дитини, а варто якомога швидше виправляти ситуацію.