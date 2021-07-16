В шлепанцах на носки и рваных шортах: соцсети возмутила одежда жениха на свадьбе – фото

В Доминикане жених, которого зовут Джоэл Гарсия, пришел на свадьбу в рваных джинсовых шортах, белой футболке, шлепанцах на длинные носки. Когда невеста Диана Варгас надела белое свадебное платье.

Когда фото со свадьбы начали активно распространяться социальными сетями, пользователей возмутились внешнему виду мужчины.

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"Он выглядит, словно поставил на паузу свою игру на PS4 и нехотя вышел на церемонию".

"Его недовольное выражение лица это еще хуже, чем одежда. В его взгляде нет ни капли любви и счастья".

"Он явно не хочет там быть".

Невеста решила прокомментировать все возмутительные комментарии. Она отметила, что счастливая женщина, ведь ее свадьба была просто прекрасной. Ее очень порадовали муж, друзья и семья.



Джоэл Гарсия и Диана Варгас / Фото Инстагарм

"Признаюсь, я и сама не хотела праздновать свадьбу в классическом наряде. Но моя сестра уговорила меня померить несколько платьев. Я влюбилась в одно из них. Я ни о чем не жалею, в ней я чувствовала себя принцессой", — сообщила Диана Варгас.