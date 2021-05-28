Семья с 3 детьми живет и путешествует в переоборудованном фургоне: как им это удается – фото и в

С марта 2020 года Рэйчел и Майкл Санчес с тремя дочерьми путешествуют п по США на переоборудованном фургоне. Как происходит их путешествие – читайте в материале.

Семья живет в фургоне не на постоянной основе, а только частично. Остальное время они проводят в своем доме в штате Юта.

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"Дочери Лилиана, Милана и Ремина всегда наслаждаются пробуждением в путешествиях. Мы называем это "видом дня", – рассказала мама Рейчел.

Пара не сразу решилась на жизнь в фургоне. Несколько лет они обдумывали эту идею, пока не произошла сложная беременность Рейчел. Тогда семья перестала ждать "когда-то" и решила попробовать.

"Для нас это было своеобразным сигналом пробуждения, что жизнь на самом деле не гарантирована. Мечта осуществится только тогда, когда мы ее осуществим", – заверила Рейчел.

Семья приобрела фургон на Facebook Marketplace. Транспортное средство было разработано для размещения 1 – 2 человек, а не 6, как им было нужно. Однако они смогли вместить свою растущую семью.

В фургоне есть накладные хранилище и около 18 ящиков для повседневных вещей. Кроме того, Рэйчел и Майкл добавили еще одну кровать в задней части авто, чтобы вместить всю семью. Под нижним спальным местом семья сохраняет свой портативный туалет и другие крупные вещи.

Дочери используют общие ящики с игрушками и предметами искусства. Также мама отметила, что у сестры важны друг дружке и их "семейные походы".

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"Я видела в них переход от забот об игрушках к тому, чтобы иметь минималистичную жизнь. Где радость только от того, что мы вместе находимся на природе", – отметила Рейчел. Кроме этого, мама добавила, что это их способ "подарить детям мир".

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